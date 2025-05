El actor Carlos Hipólito toma la palabra para recordar un par de cosas a quienes dicen que Franco no fue tan malo 

El actor Carlos Hipólito ha lanzado un firme mensaje a todos aquellos jóvenes que últimamente idealizan el franquismo y llegan a asegurar que con el dictador todo era mejor.

Hipólito ha alertado en La Noche en 24 horas del "peligro terrible de que estamos maleducado a la juventud".

"En muchos casos creo que hay muchos jóvenes que no saben realmente lo que fue una dictadura como la de Franco, que no saben las tropelías que se cometieron y esto se produce, yo creo, porque hay muchas personas ahora que se dedican a la política que probablemente porque vengan de familiares que fueron favorables a ese régimen están haciendo creer o ver que no fue tan malo todo", ha avisado.

"Franco claro que hizo pantanos, pero Franco no modernizó este país. Este país se modernizó porque no había más remedio. Pero cuando se modernizó realmente fue cuando Franco desapareció", ha recordado.

"Entonces yo creo que todo esto a los jóvenes habría que explicárselo muchísimo mejor de lo que se está haciendo porque, si no, se está creando un caldo de cultivo para que estas fuerzas extremistas que son tan populistas y que apelan, digamos, a instintos muy básicos, tengan abonado el terreno", ha recalcado.