Todos los nombres: los poderosos citados en los últimos papeles de Epstein que causan turbulencias mundiales 

El pederasta Jeffrey Epstein, retratado en Cambridge en 2004, antes de que fuera detenido, cuando aún era un financiero de éxito.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dado por concluida la revisión del caso del pederasta multimillonario Jeffrey Epstein, tras la publicación de una última partida de documentos de la investigación.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, ha dicho en una entrevista con la cadena ABC News que el proceso "ha terminado". Las "víctimas quieren ser compensadas" por los abusos del financiero, pero la fiscalía no puede "crear pruebas o presentar un caso que no existe", añadió en la CNN.

El número dos del Departamento de Justicia en el Gobierno de Donald Trump hizo estas declaraciones después de que un grupo de 18 supervivientes de Epstein dijeran en un comunicado conjunto que no se detendrán "hasta que se revele por completo la verdad y todos los perpetradores rindan cuentas". La oposición demócrata también ha denunciado que la última partida de tres millones de folios de documentos del caso, publicada el pasado viernes, está incompleta y no acata la ley aprobada por el Congreso que exigía revelar toda la información no clasificada antes del 19 de diciembre de 2025.

Pero, ¿entonces qué han aportado estos nuevos papeles? Pues han sacado a la luz nombres de personas muy poderosas en todo el mundo, hombres pero también mujeres, que tuvieron relación con el pederasta, aunque se desconoce de qué naturaleza. Como poco, se profundiza en ciertos lazos, pero hay poca esperanza de que se sepa más. Aún así, la onda expansiva de esta ultima lista es mundial y ha está teniendo las primeras consecuencias: ha dimitido el asesor de seguridad nacional y exministro de Asuntos Exteriores de Eslovaquia, Miroslav Lajcák, y también ha sido despedido Peter Mandelson como embajador de Reino Unido en EEUU, al salir a la luz sus vínculos con el delincuente sexual convicto.

Estos son los principales nombres desvelados en los nuevos documentos y su contexto.

Andrew Mountbatten-Windsor



El hombre anteriormente conocido como "príncipe Andrés de Inglaterra" ha sido acosado durante mucho tiempo por preguntas sobre su relación con Epstein, incluyendo las acusaciones de la difunta Virginia Roberts Giuffre (que se suicidó el año pasado) de que Epstein la traficó y le ordenó tener relaciones sexuales con Mountbatten-Windsor cuando era mejor de edad.

El expríncipe ha negado repetidamente que aquello ocurriera, pero su hermano, el rey Carlos III, lo despojó de sus títulos reales a finales del año pasado, incluido el derecho a ser llamado príncipe y duque de York.

Ahora, el nombre de Mountbatten-Windsor aparece al menos cientos de veces en los documentos publicados el viernes, incluso en los correos electrónicos privados de Epstein. Entre la correspondencia que ha salido a la luz hay una invitación a Epstein para cenar en el Palacio de Buckingham, otra oferta de Epstein de presentar a Mountbatten-Windsor a una mujer rusa de 26 años ("inteligente, bonita, de fiar") a la que podía traslarar a Reino Unido, y fotos que parecen mostrar a Mountbatten-Windsor arrodillado sobre una mujer no identificada tendida en el suelo.

Una de las fotografías difundida por la Casa Blanca sobre el caso Epstein, en la que se ve a Andrew Mountbatten-Windsor con una mujer no identificada. via REUTERS

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, ha pedido que Andrés declare ante el Congreso de EEUU para aclarar sus vínculos con el caso Epstein, una colaboración que hasta ahora ha brillado por su ausencia.

Sarah Ferguson



En marzo de 2011, Sarah Ferguson, entonces duquesa de York, se disculpó públicamente por permitir que Jeffrey Epstein pagara algunas de sus deudas. Tanto ella como su exmarido, el expríncipe Andrés, habían sido objeto de un intenso escrutinio público por mantener una relación amistosa con Epstein después de que este se declarara culpable de solicitar servicios de prostitución a una menor de edad.

Declaró al periódico londinense Evening Standard que "nunca más volvería a tener nada que ver con Jeffrey Epstein". Pero apenas dos meses después, le envió un correo electrónico a Epstein para comunicarle que iba a participar en el programa de televisión de Oprah Winfrey y que quería su consejo sobre cómo responder a las preguntas sobre su relación. "Sólo quiero asegurarme de que estés al tanto de esto y pedirte consejo sobre cómo te gustaría que responda", escribió Ferguson.

Epstein respondió: "La prensa sensacionalista calificó injustamente a Jeffrey de pedófilo. Hace muchos años, Jeffrey se declaró culpable de solicitar servicios de prostitutas menores de edad. Saldó su deuda con la sociedad y ha buscado perdón. No tengo nada más que decir". Todo eso ahora es público.

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, visita a los Payasos de la Salud en el Hospital Ulleval de Oslo, el 5 de marzo de 2025. Rune Hellestad / Getty Images

Mette-Marit de Noruega

La princesa de Noruega, Mette-Marit, es una de las salpicadas en esta tanda de mensajes y correos y anotaciones. Su nombre aparece al menos mil veces en los millones de documentos recién publicados, evidenciando una relación con Epstein que ha tildado ella misma de "vergonzosa" y por la que ha pedido disculpas.

La correspondencia publicada en medios noruegos data de 2011 a 2014. En un correo electrónico, Mette-Marit preguntó a Epstein si era "inapropiado que una madre sugiriera dos mujeres desnudas con una tabla de surf para el fondo de pantalla de mi hijo de 15 años". El sábado, tras saltar estos titulares, declaró que "mostró falta de criterio y lamento profundamente haber tenido contacto con Epstein".

Según la casa real noruega, Mette-Marit había interrumpido el contacto con Epstein en 2014 porque sentía que él estaba "intentando usar su relación con la princesa heredera como palanca con otras personas".

La filtración llega en un mal momento para la realeza, cuyo hijo de 29 años, Marius Borg Hoiby, será juzgado en el tribunal de distrito de Oslo el martes. Está acusado de 38 delitos, entre ellos la violación de cuatro mujeres, además de agresión y delitos relacionados con drogas. Niega los cargos más graves.

Donald Trump



Se sabe desde hace mucho tiempo que Epstein era amigo de Trump, antes de que ambos tuvieran una pelea, se supone que por intereses empresariales cruzados y contratos de personal, no tanto por las sospechas de pederastia que comenzaron a surgir. El republicano ha dicho que fue muy buen colega del financiero durante más de una década y el buen ambiente se deja ver en las fotos de las fiestas y bodas que ambos compartieron.

El nuevo conjunto de documentos contiene miles de referencias al mandatario norteamericano, aunque muchas de ellas aportan poca información adicional sobre la relación entre ambos. Se incluyen correos electrónicos en los que Epstein y otros compartieron artículos periodísticos sobre Trump, comentaron sobre sus políticas o su ideología o cotilleraron sobre él y su familia (ya estaba casado con Melania).

El Departamento de Justicia también reveló una hoja de cálculo creada en agosto pasado que resumía las llamadas hechas a las líneas de información policial por personas que afirmaban tener algún conocimiento de irregularidades cometidas por Trump. Ese documento incluía una serie de historias no corroboradas que involucraban a muchas celebridades diferentes y escenarios un tanto fantásticos, ocasionalmente con anotaciones que indicaban qué seguimiento, si lo hubo, hicieron los agentes.

El fiscal Blanche dijo el domingo que el FBI recibió "cientos de llamadas" sobre individuos prominentes que "rápidamente se determinó que no eran creíbles".

Una marquesina, con un cartel de Donald Trump y Jeffrey Epstein y una cita sobre su amistad pasada, el 3 de septiembre de 2025, en Londres, en una campaña ante la visita del presidente de EEUU. Leon Neal / Getty Images

Elon Musk



Elon Musk, el multimillonario fundador de Tesla, que durante cinco meses, el año pasado, formó parte de la Administración Trump, aparece al menos unas cuantas veces en la publicación de documentos del viernes, especialmente en intercambios de correos electrónicos de 2012 y 2013 en los que habló sobre visitar el complejo de Epstein en una isla caribeña, donde se supone que tuvieron lugar buena parte de los abusos a chicas menores de edad.

Sin embargo, hay que precisar que no está claro si las visitas a la isla se llevaron a cabo finalmente y, de ocurrir, qué pasó en ellas.

Musk ha mantenido que rechazó repetidamente las propuestas del financiero caído en desgracia. "Epstein intentó que fuera a su isla y me negué", publicó en X en 2025.

Bill Clinton

Al igual que Trump, el expresidente demócrata Bill Clinton pasó no poco tiempo con Epstein hace más de dos décadas, incluso volando ocasionalmente en su jet privado y viéndolo en la Casa Blanca. Clinton también ha negado tener conocimiento de las irregularidades de Epstein, no obstante.

Los representantes del antiguo mandatario dicen que rompió relaciones con Epstein después de la primera ronda de cargos criminales, en 2006.

Ahora, el expediente de la investigación incluye fotos de Clinton y otras personas famosas que Epstein guardaba en su casa de Nueva York. También mensajes que los investigadores recibieron del público en general, exigiendo saber por qué no se investigaba a Clinton. Ninguna de las víctimas de Epstein ha acusado públicamente a Clinton de estar involucrado en los crímenes investigados.

Una de las fotos publicadas en las que aparece Bill Clinton junto a Jeffrey Epstein, difundidas por el Partido Demócrata, Demócratas de la Cámara de Representantes

Richard Branson



El multimillonario fundador de Virgin Group, Richard Branson, intercambió numerosos correos electrónicos con Epstein. En una comunicación mutua de 2013, Branson invitó a Epstein a su propia isla privada en el Caribe, donde periódicamente se celebran grandes conferencias, eventos benéficos y reuniones de negocios. "Me encantaría verte cuando estés por aquí", escribió. "¡Siempre que traigas a tu harén!", añade. Ahí está la carga de profundidad.

En otro mensaje de ese mismo año, el empresario británico sugirió a Epstein que rehabilitara su imagen convenciendo al cofundador de Microsoft, Bill Gates, de que le dijera al público cómo Epstein había "sido un brillante asesor para él" y que había "aprendido con creces la lección y no había hecho nada ilegal desde entonces".

"Me encantaría verte cuando estés por aquí ¡Siempre que traigas a tu harén!"

La compañía de Branson enfatizó en un comunicado, el sábado, que no hubo ninguna irregularidad por parte de Branson y que cualquier trato con Epstein estaba "limitado a entornos grupales o comerciales" hace más de una década. Branson también rechazó una donación caritativa y decidió no reunirse ni hablar con él nuevamente después de que su equipo "descubrió serias acusaciones", dijo la firma.

"Si hubieran tenido la información completa, no habría habido contacto alguno", dice el comunicado. "Richard cree que las acciones de Epstein fueron abominables y apoya el derecho a la justicia para sus numerosas víctimas".

Steven Tisch



El copropietario de los New York Giants (Gigantes de Nueva York, un equipo de fútbol americano) es mencionado más de 400 veces en los archivos publicados el viernes. La correspondencia entre ambos hombres muestra que Epstein se ofreció a conectar a Tisch con numerosas mujeres a lo largo de los años.

En un intercambio de correos electrónicos de 2013, con el asunto "chica ucraniana", Epstein alentó a Tisch a contactar a una mujer en particular, cuya belleza física elogió en términos crudos. "¿Pro o civil?", preguntó Tisch.

-"Chica ucraniana"

- "¿Pro o civil?"

Tisch, descendiente de una poderosa familia de Nueva York que fundó la Corporación Loews, reconoció conocer a Epstein, pero ha negado haber ido alguna vez a su infame isla caribeña. "Tuvimos una breve relación donde intercambiamos correos electrónicos sobre mujeres adultas, y además, hablamos de cine, filantropía e inversiones", dijo Tisch, quien también ganó un Premio de la Academia en 1994 por producir Forrest Gump. "Como todos sabemos ahora, era una persona terrible y alguien con quien lamento profundamente haberme relacionado".

Casey Wasserman



El presidente del comité para los Juegos Olímpicos de Verano de 2028 en Los Ángeles intercambió, también, correos electrónicos coquetos con la expareja y siempre socia de Epstein, Ghislaine Maxwell (condenada ella misma a 20 años de pena por facilitar crías a su compañero), según muestra la publicación de documentos más reciente.

En un intercambio de 2003, Wasserman le escribió a Maxwell: "Pienso en ti todo el tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para verte con un traje de cuero ajustado?". En otra ocasión, Maxwell pregunta si habrá suficiente niebla durante una próxima visita "para que puedas flotar desnudo por la playa y nadie pueda verte a menos que estén cerca".

"¿Qué tengo que hacer para verte con un traje de cuero ajustado?"

Wasserman, ante estas informaciones, emitió un comunicado el sábado diciendo que nunca tuvo una relación personal o comercial con Epstein y que lamentaba la correspondencia con Maxwell, que dijo ocurrió "mucho antes de que sus horribles crímenes salieran a la luz".

Ehud Barak



El exprimer ministro israelí y su esposa aparecen con frecuencia en los documentos publicados el viernes (y en anteriores), lo que demuestra que mantuvieron contacto regular con Epstein durante años, incluso mucho después de su declaración de culpabilidad en 2008 por delitos sexuales en Florida, que fue el gran punto de inflexión al que se aferran muchos de los citados para datar su ruptura. No es su caso.

Entre la correspondencia se encuentran planes para una estancia del israelí en la residencia de Epstein en Nueva York, en 2017. Otras misivas abordan la logística rutinaria de otras visitas, reuniones y llamadas telefónicas con Epstein, que era también judío y en público se mostró siempre muy partidario de las acciones de su Ejército, las IDF.

Barak ha reconocido visitar regularmente a Epstein en sus viajes a Nueva York y volar incluso en su avión privado, pero sostiene que nunca observó ningún comportamiento o fiesta inapropiada ni cometió delito alguno.

El laborista ocupó el cargo de primer ministro de Israel entre 1999 y 2001 y posteriormente se desempeñó como ministro de Defensa.

Steve Bannon



El antiguo asesor de Trump, que ahora también ha extendido sus consejos a la ultraderecha europea, intercambió cientos de mensajes de texto amistosos con Epstein, algunos enviados meses antes del arresto y suicidio en prisión del financiero en 2019. Por tanto, también lejos de los primeros escándalos.

Los dos hablaron de política, viajes y un documental en el que se decía que Bannon estaba planeando y que ayudaría a salvar la reputación de Epstein, incluso.

Un intercambio epistolar de 2018, por ejemplo, se centra en las amenazas de Trump de destituir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, un relevo que ahora se va a llevar a cabo, en su segundo mandato en el Despacho Oval. En un mensaje de 2019, Bannon le preguntó a Epstein si podía proporcionar su avión para recogerlo en Roma.

Epstein y Bannon también intercambiaron mensajes chismosos sobre Trump y su política, no siempre para dejarlo en buen lugar.

Larry Summers



El exsecretario del Tesoro de Bill Clinton y antiguo presidente de la Universidad de Harvard es otro de los conocidos de Epstein, desde hace mucho tiempo. Los nuevos documentos están llenos de referencias a reuniones y cenas entre ambos hombres, poderosos y con autoestima alta.

Un conjunto de documentos publicados previamente muestra que Summers envió un correo electrónico a Epstein en 2019, después de que el financiero fuera acusado de abuso sexual de menores, para hablar sobre sus interacciones con una mujer. En ese email, le escribió que le había dicho: "Eres muy tímida". Epstein respondió: "Reaccionaste bien".

Summers ha calificado previamente sus interacciones con Epstein como "un gran error de juicio".

Howard Lutnick



El secretario de Comercio del presidente Trump, Howard Lutnick, visitó la isla caribeña privada de Epstein con su familia en al menos una ocasión, según muestran los registros publicados el viernes.

Esta realidad parece contradecir declaraciones anteriores que había hecho el político republicano, en las que afirmaba que había cortado vínculos con el financiero caído en desgracia, al que llamó "bruto", hace décadas. Pero los correos electrónicos muestran que Lutnick y su esposa aceptaron una invitación a Little St. James en las Islas Vírgenes de Estados Unidos en diciembre de 2012 y planearon llegar en yate con sus hijos.

El expresidente de Newmark -una importante empresa de bienes raíces comerciales, otro mundo en el que el condenado se movía muy bien-, también tomó algo en otra ocasión en 2011 con Epstein y se comunicó con él sobre la construcción de un edificio al otro lado de la calle de sus residencias.

El Departamento de Comercio, en un comunicado, ha dicho que Lutnick tuvo "interacciones limitadas con el señor Epstein en presencia de su esposa y nunca fue acusado de ninguna irregularidad".

Sergey Brin



Este multimillonario cofundador de Google hizo planes para reunirse con Epstein y Maxwell en su casa de Nueva York, años antes de ser acusado públicamente de abusar sexualmente de niñas menores de edad, según muestran los correos electrónicos.

En un intercambio datado en 2003, es la millonaria Maxwell quien lo invitó a unirse a ella en una proyección de la película de Renée Zellweger en Nueva York. Unas semanas después, Brin la invitó a una cena informal y relajada en casa de Epstein. Se ofreció a llevar al entonces director ejecutivo de Google, Eric Schmidt.

Brett Ratner

En la colección de imágenes recién publicadas se muestra, también, al cineasta de Hollywood Brett Ratner. Aparece en una serie de fotos en la casa de Epstein en Nueva York, sentado con el financiero y con mujeres cuya información ha sido censurada, así como con Jean-Luc Brunel, un agente de modelos que murió en 2022 en prisión a la espera de juicio por tráfico sexual.

Ratner, curiosamente, es director del recién estrenado documental Melania sobre la mujer del presidente de EEUU, declaró a The Wall Street Journal en 2023 que no conocía a Epstein ni lo había visto.

Kathryn Ruemmler



Flores, vino, un bolso Hermès, 10.000 dólares en tarjetas de regalo de Bergdorf Goodman, pases en un spa, un Apple Watch, "1 millón de puntos Amex"...: esa es la lista de algunos de los regalos que Epstein le envió a Kathryn Ruemmler, según muestran los nuevos documentos.

Ruemmler es una exabogada de la Casa Blanca, que trabajó en Washington durante el gobierno de Barack Obama (demócrata) y actualmente es consejera general de Goldman Sachs. Trabajaba entonces, en el momento de los regalos, en Latham & Watkins. Publicaciones anteriores de archivos de Epstein mostraban que mantenían correspondencia frecuente y las de ahora lo ratifican.

Ruemmler ha declarado que su relación con Epstein era profesional, solamente, y que interactuaba regularmente con delincuentes como parte de su trabajo. "Lamento haberlo conocido y siento una enorme compasión por las víctimas de los crímenes de Epstein", declaró recientemente. "Es bien sabido que Epstein solía ofrecer favores y regalos no solicitados a sus numerosos contactos comerciales", escribió un portavoz de Goldman el viernes por correo electrónico al Wall Street Journal.

La directora de cine Mira Nair, durante la serie de proyecciones del 50º aniversario de la Fundación WIF, en el Teatro Eagle de la Fundación Vidiots, el 28 de septiembre de 2023 en Los Ángeles. Unique Nicole / Getty Images

Mira Nair

La cineasta india Mira Nair, madre del actual alcalde demócrata de Nueva York, Zohran Mamdani, había asistido a una "fiesta posterior" a una película en la casa de Ghislaine Maxwell, según los últimos archivos conocidos. Lo afirman medios como Sky News, a raíz de un correo electrónico del 21 de octubre de 2009 de la publicista estadounidense Peggy Siegal, enviado a la dirección jeevacation@gmail.com.

"Acabo de salir de la casa de Ghislaine... después de una fiesta de cine. Bill Clinton y Jeff Bezos estaban allí... Jean Pigozzi, la directora Mira Nair... etc. La película tuvo poca aceptación, aunque a las mujeres les gusta mucho más... Hillary Swank y Gere en una fiesta ridícula en la sección de ropa deportiva barata de Bloomingdale... muy raro", expone. "El estudio ofreció fiestas gratis en tiendas y escaparates durante un mes... Mañana estaré en Wall Street 2... habrá más. Besos, Peg, concluye el correo.

Aunque el correo no menciona el nombre de la película, parece ser Amelia, de 2009 , dirigida por Nair y basada en la vida de la legendaria piloto estadounidense Amelia Earhart. Fue protagonizada por Hillary Swank y Richard Gere y pasó sin pena ni gloria por las pantallas.

No hay ninguna indicación más en los correos que relacionen a la artista con algún tipo de delito.

Miroslav Lajcak



Miroslav Lajcak, hasta ahora asesor de seguridad nacional del primer ministro eslovaco, Robert Fico, dimitió el sábado después de que sus comunicaciones pasadas con Epstein aparecieran en la publicación de esos tres millones de papeles. Los partidos de oposición y un socio nacionalista de la coalición gobernante de Fico habían pedido su dimisión y no se ha salvado.

"Acepto su decisión de poner fin a nuestra colaboración, aunque todos perdemos, no sólo yo, una fuente increíble de experiencia y conocimientos en política exterior", declaró Fico en un vídeo publicado en redes para valorar el paso atrás.

Miroslav Lajcak, durante una visita a Pristina (Kosovo), el 6 de diciembre de 2022. Erkin Keci / Anadolu Agency via Getty Images

Lajcak, también exministro de Asuntos Exteriores eslovaco y expresidente de la Asamblea General de la ONU, no ha sido acusado de ningún delito, pero fue fotografiado reuniéndose con Epstein en los años transcurridos entre su liberación inicial de la cárcel y su posterior acusación en 2019 por cargos de tráfico sexual. En su descargo, sostiene que su correspondencia con Epstein era parte de sus deberes diplomáticos.

Sin embargo, según un intercambio de mensajes de texto de 2018 consultado por la BBC, Epstein prometía mujeres a Lajcak cuando jefe de la diplomacia eslovaca, en una conversación de tono "indignante". También hablaron de una próxima reunión con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov.

"¿Por qué no me invitas a estos juegos?"

Después de que Epstein enviara una imagen, que no se ve en el registro, el político responde: "¿Por qué no me invitas a estos juegos? Me quedaría con la chica 'MI'". "¿Quién no?", responde Epstein. "Puedes quedarte con las dos, no soy posesivo. Y con sus hermanas", añade.

Más adelante en la conversación, se ve a Epstein implorando a Lajcak que le pida a Lavrov una camiseta con el propio Lavrov y Viltaly Churkin, embajador ruso ante la ONU fallecido el año anterior. "Tú te quedas con la camiseta. Luego te quedas con las chicas", escribe Epstein, a lo que Lajcak accede. Epstein dice entonces: "No me digas, sus hermanas están nadando en la piscina". "¡No es justo!", se duele el eslovaco.

"Aunque todas tienen menos de 30 años. Así que probablemente sean demasiado jóvenes para ti", añade Epstein. "O debería decir menos de 50". "No seas malo", responde Lajcak. "No me conoces en acción".

Peter Mandelson

Peter Mandelson, exembajador británico en EEUU y antiguo ministro del Gobierno de Tony Blair, ha abandonado el Partido Laborista para evitar causarle "más vergüenza" tras nuevas revelaciones sobre su amistad con Epstein. Mandelson, que ostenta el título de lord y fue destituido como embajador en Washington el año pasado, aparece en los nuevos documentos desvelados por el Departamento de Justicia de EEUU, en los que al parecer el pederasta convicto estadounidense le pagó 75.000 dólares en tres transacciones separadas entre 2003 y 2004.

El entonces embajador del Reino Unido en EEUU, Lord Peter Mandelson, llega a la Oficina del Gabinete en el centro de Londres, el 18 de junio de 2025. Jonathan Brady / PA Images via Getty Images

Tras estas revelaciones, el exministro para Irlanda del Norte y antiguo responsable de Comercio declaró anoche que remitió una carta a la secretaria general del laborismo, Hollie Ridley, para comunicarle su renuncia a la formación, actualmente en el poder.

Los documentos nuevos parecen indicar, además, según medios británicos como The Independent, que Mandelson le sugirió a Epstein en 2009 que presionaría al Gobierno del Reino Unido sobre un impuesto relacionado con unas bonificaciones de los banqueros. Un correo electrónico fechado el 15 de diciembre de 2009, que parece ser de Epstein, dice: "¿Existe alguna posibilidad real de que el impuesto se aplique sólo a la parte en efectivo de las bonificaciones de los banqueros?". La respuesta, aparentemente de Mandelson, dice: "Estoy intentando enmendar esto".

El año pasado, Mandelson fue destituido como embajador en Washington tras salir a la luz una fotografía de él junto a Epstein y unos mensajes que mostraban la gran amistad entre ellos.

Ilya Ponomarev

Además, llama la atención que hay comunicaciones que abordan la dinámica política rusa e incluyen correspondencia que hace referencia al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Por ejemplo, se incluye un documento de enero de 2012 que involucra a Ilya Ponomarev, que entonces era diputado en la cámara baja del parlamento ruso (la Duma Estatal).

En ese documento, se describe a Ponomarev como uno de los principales organizadores de lo que el expediente llama un levantamiento contra Vladimir Putin, y el expediente agrega que "podría reemplazar a Putin y convertirse en presidente él mismo... si no es asesinado antes". Ponomarev obtuvo posteriormente la residencia en Ucrania en 2016 y se nacionalizó ucraniano en 2019, según medios rusos. Ha sido objeto de acciones legales en Rusia.

Otra correspondencia, de 2019, incluida en el comunicado contiene comentarios sobre Zelenski, escritos después de ganar las elecciones pero antes de asumir el cargo, en los que se afirma: "Zelenski busca ayuda. Putin lo desestima, afirmando que está gobernado por israelíes".