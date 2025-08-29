El alcalde de Lima responde a Ibai Llanos a cuenta de uno de sus últimos vídeos

Ibai Llanos ha puesto en marcha una serie en la que va a elegir, por votación popular, el mejor desayuno del mundo. Como si de una eliminatoria de la Champions se tratase, los usuarios tendrán que votar por el desayuno típico de cada país hasta llegar al ganador.

En una de las eliminatorias, Perú se ha enfrentado a Ecuador después de haber vencido en estas votaciones dentro de las cuentas de Ibai —donde sólo en TikTok tiene 25 millones de seguidores— a México, uno de los países más poblados del mundo.

Esto ha hecho que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, le haya mandado un mensaje directo a través de TikTok al streamer vasco para apoyar a Perú en este campeonato y para que la población de su país se vuelque en hacer del país de Vargas Llosa ganador de este premio simbólico donde hay países como España, Japón y Argentina.

De hecho, como ha comentado el propio Ibai, Perú ha ganado a México "haciendo récord de votos" con 2,5 millones de 'me gusta' por el desayuno peruano por el 1,2 millones que tuvo el mexicano.

"Querido Ibai, te quiero aclarar, como alcalde de Lima, que el chicharrón y el tamal peruano es el mejor del mundo. Es la dupla ganadora. Votemos todos. En todas las redes sociales por este manjar peruano", le ha espetado.

Ha añadido el dirigente que quieren poner a Perú al frente "de la gastronomía mundial popular". Tras estas palabras, López Aliaga le ha dado un bocado al desayuno y ha dejado un sonoro: "Viva el Perú".

El vídeo del mandatario peruano ha superado en pocas horas las tres millones de reproducciones. Además supera los 315.000 'me gusta' y acumula casi 9.000 comentarios.

En otro lado del cuadro han competido Japón, Honduras, España, Chile y muchos más países. En unos días se sabrá quién ha sido el campeón de este curioso reto con el que Ibai se está acercando a todos los países del mundo y con el que está cosechando datos históricos con vídeos de hasta 80 millones de visitas en TikTok.