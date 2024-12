El aviso de un camarero a todos los que suelen pedir botellines de cerveza en los bares

El usuario de TikTok @eldel_barr, que es camarero, ha lanzado un consejo a todos aquellos que suelen pedir en los bares botellines de tercio o de quinto de cerveza, especialmente en verano.

"Hay un problema entre el calor y la cerveza. Si hay gente en pleno verano en un negocio, no pidáis tercios o quintos porque es que en el botellero no da tiempo a que bajen los grados. Se abre 50.000 veces en un día", explica.

"Así que, para evitar que la cerveza esté caliente, en vez de quejaros y devolver el tercio caliente y tener que venir y poneros otro y devolver otra vez el caliente y tener que poneros otros, que nosotros no paramos de perder dinero, pedid de grifo, grifo de cerveza, que está congelado y eso va de lujo", señala.

"Os lo digo ya: no volver a pedir tercios y quintos en verano si no queréis encontrároslo caliente porque no tenemos un congelador solo para vosotros, tenemos lo que tenemos todo el año: un botellero que se abre muchas veces", insiste.

En los comentarios, son muchos los que dicen que todo amante de la cerveza sabe eso, pero otros muchos han mostrado sus quejas. "Pediré lo que me apetezca y si no lo tienes me voy a otro bar....", dice uno.

"Sí, hombre, me tomo lo que tu digas😳😳", ironiza otro. Y uno más: "Un buen botellero por mucho q se abra debe tener la bebida bien fría".