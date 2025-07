El cartel que cuelgan en este baño dice mucho de lo que podría haber pasado: tira de ironía, pero es claro

El cartel que han colgado en estos baños tiene miga y son cada vez más los que tiran de imaginación para enviar un mensaje como el que se ha encontrado la popular cuenta de X (la red social antes conocida como Twitter), @etfelicitofill.

Ante las continuas quejas por las personas que dejaban el baño sucio, en este edificio se han visto obligados a dar una advertencia y de qué manera, pero el mensaje da a entender que se cruzaron los límites.

"El lavabo no tiene que ser un museo de los horrores ni la escena de un crimen", rezaba el cartel al principio, porque el mensaje no terminaba ahí. El debate en X se ha servido de inmediato por cómo se tratan los baños públicos (y privados) en España, viéndose sobre todo en bares y restaurantes.

"Asegúrate de que no quede rastro de tu visita y que el siguiente compañero no necesite terapia después de entrar. Mantengamos entre todos las instalaciones limpias", remataba el mensaje. "Los lavabos hablan", ironizaba @etfelicitofill. Más de 20.000 personas ya han sido testigos de este cartel, que ha acumulado casi 1.000 'me gusta' en apenas unas horas (y subiendo).

Las reacciones han surgido tan rápido como fue publicado en redes sociales y algunos han tirado de ironía: "Traducción: si asesinas a alguien en el baño, no seas cerdo y limpia la sangre antes de irte, trozo de incívico".