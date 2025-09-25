El cartel dirigido a los clientes que puede marcar un antes y después en muchos negocios de España

Una tienda de arreglos electrónicos ha dicho basta. Es habitual que muchas personas acudan a este tipo de establecimientos para hacer pequeñas consultas que, hasta ahora, no se cobraban.

No se cobraban, o bien porque estas personas ya eran clientes y los dueños de la tienda no los querían perder, o bien porque algunos consideraban que estos apaños no debían de ser remunerados.

Pero hasta aquí ha llegado la broma para esta tienda, que ha tenido que colocar un cartel para avisar a los clientes de que se acabó lo de resolver dudas o arreglar pequeñas cosas de forma gratuita.

"Se informa de que no trabajamos gratis, para cualquier consulta sobre funcionamiento de dispositivos, instalación de aplicaciones, etc. Se cobrará un mínimo de 20 euros", empieza diciendo el cartel.

Que prosigue: "Tiene que entender que esto es un negocio para ganar dinero y que el conocimiento se paga. Si no está conforme entre en Google y consulte ahí todas sus dudas".

"La educación es la base de toda civilización pero de 'muchas gracias' y de 'me puedes hacer un favor' no se come. Disculpen las molestias", dice finalmente en el cartel, que ya está dando que hablar en redes.

Casi todos los comentarios han apoyado la decisión de la tienda. "Apretar el tornillo es gratis, los veinte duros son por saber qué tornillo había que apretar", dice uno de los mensajes.

"Pues lo entiendo porque vas a cualquier tienda de móviles por ejemplo y siempre entra alguna persona a joderles la cabeza media hora, qué es este icono que me apareció aquí o por qué no me va Facebook. Ese no es el trabajo de esa gente. Y está MUY normalizado", explica otro.

Y otro señala: "Trabajé hace unos años en una tienda de informática. Ni te imaginas la cantidad de gente que te hace perder una hora para un presupuesto para luego irse por la puerta y comprarlo todo en amazon. Es totalmente normal que ahora se cobre por estas cosas si se quiere sobrevivir".