El cartel que se encuentra en Galicia es una oda a la ironía: el contraste salta por sí solo

El usuario de X Fran Ferreiro (@FranFerreiro4) ha encontrado unos carteles con indicaciones a distintos lugares en Galicia que son una oda a la comedia y es por eso que ha acumulado más de 14.000 visualizaciones y más de 1.000 'me gusta' (y subiendo).

Los carteles son un tema muy comentado en las redes sociales, especialmente los que se cuelgan en las comunidades de vecinos. Como el caso de un vecino que escribió en un papel pidiendo que se desconectara el Wifi de casa por la noche para ganar "en salud". Obviamente, la respuesta de otro vecino fue una fotografía al estilo meme para hacerle ver como un conspiranoico: "¡Alguien está un poco loco! :)".

En los bares también es muy común, como el de un bar en el que ofrecía un pequeño servicio de carga de la batería del teléfono por dos euros y algunos vaticinaban que era una viso de lo que podría pasar en España más pronto que tarde.

Pero este es diferente y especial. Está en Galicia y son las nomenclaturas para indicar diferentes zonas. "¿Qué planes tienes para el finde?", ha ironizado en X—antes Twitter—. Una pregunta que viene muy bien dado al contraste de cada una de las zonas que indica. Por un lado, puedes ir al cementerio y, de paso, al tanatorio.

Pero, por otro lado, también a un campo de fiestas y a un campo de fútbol. Por ello hay múltiples reacciones de usuarios con el sarcasmo por bandera: "Voy a la fiesta sesión vermú, a las 17:00 partido del trofeo de las fiestas, al salir me atropella un coche, tanatorio y después cementerio. Visito los cuatro en el mismo día sin problema".

"Un todo junto en toda regla", respondía el usuario @larendalamenda. "El sábado campo de fiestas y el domingo campo de fútbol como visitante en Lugo, finde completito", ironizaba el usuario @soneuodeaqui.