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Una socióloga avisa de lo que ocurrirá "si no protegemos la vivienda" en los próximos años
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Una socióloga avisa de lo que ocurrirá "si no protegemos la vivienda" en los próximos años

En el programa 'LaSexta Xplica'.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
La socióloga Miriam Jiménez, en 'LaSexta Xplica'.
La socióloga Miriam Jiménez, en 'LaSexta Xplica'.

El acceso a la vivienda es el principal problema de los españoles, según la encuesta que lanzó el CIS a principios de este año. Son muchos los expertos que están alertando de las consecuencias que puede tener esta cuestión en el medio largo plazo.

La socióloga Miriam Jiménez es una de ellas. Este sábado en laSexta Xplica ha hecho un análisis sobre la evolución de la economía doméstica, poniendo de relieve la importancia de proteger el acceso a la vivienda como un derecho básico.

"Hace 15 años, revisando noticias sobre el concepto de mileurista, incluso para la clase trabajadora, ser mileurista era casi una aspiración. Con 1.000 € ya podías hacer muchas más cosas, porque había mucha gente cobrando 600 €", explica Miriam Jiménez.

"La vida se ha encarecido muchísimo"

No obstante, la realidad ahora es muy distinta. "Hoy, según La Caixa, los gastos de un ciudadano medio, sin incluir la vivienda, están entre 800 y 1.000 €. El salario mínimo interprofesional es de 1.200 €", continúa la socióloga. 

"En 15 años, la vida se ha encarecido muchísimo. La gente lo nota en sus bolsillos, ni siquiera hace falta mirar las estadísticas", añade Miriam Jiménez, que se atreve a hacer un vaticinio. 

"Las personas que hoy están en alquiler y que supuestamente mañana serán propietarias, tienen que enfrentarse a un coste de vida que hace más difícil ahorrar. El Banco de España indica que ahora se necesitan más años de salario para poder costearse una vivienda", asegura.

Y al hilo de esto, concluye que "si no protegemos actualmente la vivienda, estaremos desperdiciando el futuro de nuestra juventud y de nuestro país". Una advertencia que pone de manifiesto la complicada situación que se proyecta para los próximos años.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
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Redactor de El HuffPost en la sección de Virales. Licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y certificado de Analista Internacional por Lisa Institute. Trabajó en PRNoticias, donde aprendió todo acerca de los principales medios de comunicación, con especial interés por el mundo de la televisión.

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