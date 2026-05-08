El caso del profesor que gana más con su piso alquilado que dando clase

El propietario tiene el plazo de un mes para devolverte la fianza del alquiler

"Tuve que pasar muchos años trabajando en la universidad para ganar 2.000 euros al mes… y ahora los gano simplemente por tener una vivienda".

La frase, pronunciada en un vídeo viral del @pódcastActual, ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los grandes debates económicos y sociales alrededor de la vivienda en España: hasta qué punto alquilar un piso se ha convertido en algo más rentable que trabajar.

El ejemplo que utiliza uno de los participantes del programa es aparentemente sencillo. Habla de un profesor universitario que se mudó a Madrid y puso en alquiler su piso en Valencia, concretamente en la zona de la Avenida de Francia. Cuando sacó la vivienda al mercado, asegura, recibió ofertas superiores a los 2.000 euros mensuales de clientes extranjeros interesados en vivir en la ciudad.

La cifra llamó la atención del propio propietario.

"Yo tuve que estar muchos años trabajando en la universidad para ganar 2.000 euros al mes", explica en el relato compartido en el vídeo.

A partir de ahí, la conversación deriva en una reflexión mucho más amplia sobre el mercado inmobiliario y el peso creciente de las rentas de propiedad frente a los salarios.

"La remuneración del trabajo está desmedida frente a la propiedad"

Durante el vídeo, el economista sostiene que situaciones como esta reflejan una "sociedad fallida" en la que la rentabilidad de la vivienda ha terminado descompensándose completamente respecto al valor del trabajo.

"No puede ser más rentable tener una vivienda en propiedad que tener un trabajo", afirma.

Según defiende, el problema no es únicamente el caso concreto de ese profesor universitario, sino lo que simboliza: una economía donde el acceso a la vivienda se ha convertido en una fuente de ingresos mucho más potente que muchos empleos cualificados.

"Una persona puede ganar 1.500 o 2.000 euros alquilando una vivienda mientras otra trabaja 25 días al mes para cobrar lo mismo", señala.

La reflexión conecta con un contexto especialmente sensible en ciudades como Valencia, Madrid o Barcelona, donde el precio del alquiler ha experimentado fuertes subidas en los últimos años impulsadas, entre otros factores, por la presión de la demanda internacional, el auge del alquiler temporal y la escasez de vivienda disponible.

El debate sobre la vivienda vuelve a explotar en redes

El vídeo se ha viralizado precisamente porque resume en pocos segundos una sensación cada vez más extendida entre parte de la población: la idea de que el mercado inmobiliario se ha desconectado completamente de los salarios reales.

En el propio pódcast, el participante insiste en que el problema no es que alguien alquile su vivienda, sino el nivel de precios que permite actualmente el mercado.

"Mi amigo no tendría que tener la posibilidad de alquilarlo a 2.000 euros porque el mercado está tensionado", sostiene.

Y concluye con una frase que concentra toda la crítica del vídeo:

"La remuneración social del trabajo respecto a la remuneración social de la propiedad está absolutamente desmedida".

El debate vuelve así a girar alrededor de una pregunta cada vez más presente en España: qué ocurre cuando tener una vivienda genera más estabilidad económica que años de formación y trabajo cualificado.