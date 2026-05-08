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El caso del profesor que gana más con su piso alquilado que dando clase
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El caso del profesor que gana más con su piso alquilado que dando clase

La reflexión de un economista en un podcast sobre el mercado inmobiliario en España se ha viralizado tras contar el caso de un profesor universitario que obtiene más dinero alquilando una vivienda en Valencia que después de años trabajando en la universidad.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Una persona entrega las llaves de un piso
El propietario tiene el plazo de un mes para devolverte la fianza del alquilerROMMEL JANKOVSKY

"Tuve que pasar muchos años trabajando en la universidad para ganar 2.000 euros al mes… y ahora los gano simplemente por tener una vivienda".

La frase, pronunciada en un vídeo viral del @pódcastActual, ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los grandes debates económicos y sociales alrededor de la vivienda en España: hasta qué punto alquilar un piso se ha convertido en algo más rentable que trabajar.

El ejemplo que utiliza uno de los participantes del programa es aparentemente sencillo. Habla de un profesor universitario que se mudó a Madrid y puso en alquiler su piso en Valencia, concretamente en la zona de la Avenida de Francia. Cuando sacó la vivienda al mercado, asegura, recibió ofertas superiores a los 2.000 euros mensuales de clientes extranjeros interesados en vivir en la ciudad.

La cifra llamó la atención del propio propietario.

"Yo tuve que estar muchos años trabajando en la universidad para ganar 2.000 euros al mes", explica en el relato compartido en el vídeo.

A partir de ahí, la conversación deriva en una reflexión mucho más amplia sobre el mercado inmobiliario y el peso creciente de las rentas de propiedad frente a los salarios.

"La remuneración del trabajo está desmedida frente a la propiedad"

Durante el vídeo, el economista sostiene que situaciones como esta reflejan una "sociedad fallida" en la que la rentabilidad de la vivienda ha terminado descompensándose completamente respecto al valor del trabajo.

"No puede ser más rentable tener una vivienda en propiedad que tener un trabajo", afirma.

Según defiende, el problema no es únicamente el caso concreto de ese profesor universitario, sino lo que simboliza: una economía donde el acceso a la vivienda se ha convertido en una fuente de ingresos mucho más potente que muchos empleos cualificados.

"Una persona puede ganar 1.500 o 2.000 euros alquilando una vivienda mientras otra trabaja 25 días al mes para cobrar lo mismo", señala.

La reflexión conecta con un contexto especialmente sensible en ciudades como Valencia, Madrid o Barcelona, donde el precio del alquiler ha experimentado fuertes subidas en los últimos años impulsadas, entre otros factores, por la presión de la demanda internacional, el auge del alquiler temporal y la escasez de vivienda disponible.

El debate sobre la vivienda vuelve a explotar en redes

El vídeo se ha viralizado precisamente porque resume en pocos segundos una sensación cada vez más extendida entre parte de la población: la idea de que el mercado inmobiliario se ha desconectado completamente de los salarios reales.

En el propio pódcast, el participante insiste en que el problema no es que alguien alquile su vivienda, sino el nivel de precios que permite actualmente el mercado.

"Mi amigo no tendría que tener la posibilidad de alquilarlo a 2.000 euros porque el mercado está tensionado", sostiene.

Y concluye con una frase que concentra toda la crítica del vídeo:

"La remuneración social del trabajo respecto a la remuneración social de la propiedad está absolutamente desmedida".

El debate vuelve así a girar alrededor de una pregunta cada vez más presente en España: qué ocurre cuando tener una vivienda genera más estabilidad económica que años de formación y trabajo cualificado.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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