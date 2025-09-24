El chef Borja Marrero desvela cómo fue su etapa de prácticas en un restaurante con estrella Michelin: va a traer cola

El chef Borja Marrero, que cuenta con dos estrellas Michelin (roja y verde) en su restaurante Muxgo, ha concedido una entrevista en Actitud Constante Pódcast (@ac_podcast_) en el que ha hablado de su historia y la realidad detrás—y dentro— de los restaurantes que poseen una de las tan codiciadas estrellas.

"Trabajas poquito y ganas mucho, ¿verdad?", ha bromeado el presentador Óscar Díaz. Marrero ha admitido que sí, se trabaja mucho, aunque menos que antes, tiempo en el que "las 16 horas no te las quitaba nadie".

"Realmente, en el catering del Bulli sí te pagaban como un extra, igual que como si fuera otra persona. Lo bueno de hacer tantas horas es que facturabas un montón, aunque cobrabas poco, como te pegabas en cada evento 15 horas, te hacías 30 horas en dos días y al final sacabas...—un buen extra—", ha revelado.

Después de trabajar en el Bulli, realizó las prácticas un año entero en Juan Mari Arzak. "Un año entero sin cobrar un euro, trabajando 16 horas al día, simplemente de prácticas", ha explicado, generando cientos de comentarios de usuarios indignados por las condiciones laborales a las que estuvo expuesto.

"Juan Mari me enseñó que este mundo—la hostelería— es una filosofía de vida, que si no lo entiendes así estás abocado a pegarte un tiro", ha concluido el chef. En cuanto a reacciones, se ha montado un enorme debate en torno a esa "filosofía de vida". "De hacer de oro a otro... De verdad", ha expresado el usuario @negroking, quien ha abierto el melón.

Algunos le han respondido que lo que aprendió en las prácticas "vale igual que una carrera, ese chico se puede montar un restaurante ganándose la vida". "Sí, con el dinero que ganó va a montar muchas cosas", ha respondido el mismo usuario, siendo uno de los comentarios más sonados del vídeo.