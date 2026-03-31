El Chojin tiene muy claro lo que haría si la ultraderecha llega al gobierno en España

El rapero Domingo Antonio Enjang Moreno, conocido artísticamente como El Chojin, ha concedido una entrevista a elDiario.es tras la publicación de su nuevo disco, Balance. En los últimos años se ha convertido en un referente para muchos más allá de la música por su marcado carácter antifascista.

Sobre ello ha hablado en elDiario.es, donde le han preguntado "cómo le afecta a su sentimiento de pertenencia el auge de la ultraderecha en España". El Chojin ha asegurado que la verdadera "diversidad es que exista esta gente".

Sin embargo, ha confesado que "estaría mucho más tranquilo" si todo el mundo pensara como él. Sobre la ultraderecha, asegura que lo que le preocupa "es que gane el relato". "No quiero que se implante una idea autoritaria en la sociedad en la que vivo", ha proseguido.

El rapero ha incidido sobre esta cuestión, desvelando cuál sería su reacción en caso de que la ultraderecha llegue al Gobierno: "Si al final terminan votando (los ciudadanos) lo que creo que no se tiene que votar, pues me lo tendré que comer igual que ellos se comen el resultado cuando es al revés".

"Hay muchísimas ideas que no respeto"

A El Chojin también le han preguntado si todas las ideas "son respetables", a lo que ha respondido de forma tajante: "Para nada". "Hay muchísimas ideas que no respeto, pero que no las respete no quiere decir que no existan. Hemos de tener la capacidad de entender que una cosa es el mundo tal y como nos gustaría que fuera, y otra cosa es el mundo tal y como es", ha opinado.

Por otro lado, ha señalado que "gran parte del auge de la ultraderecha la tienen los dos partidos mayoritarios de España". Según el rapero, PP y PSOE "llevaban más de 40 años prometiendo unas cosas que luego no nos estaban dando".

Esta es, en su opinión, la causa de que "de repente haya un montón de gente que cree que son todos lo mismo, que dicen que el PSOE y el PP son la misma mierda y que todos son unos mentirosos".

"Así es como ha aparecido un señor que dice 'Yo tengo la solución, los inmigrantes son el problema', y la gente responde 'bueno, pues vamos a votar a este señor porque sí, parece que él tiene la solución'", ha sentenciado.