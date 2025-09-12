El cirujano Diego González ensalza la sanidad española y la compara con la de Estados Unidos

El doctor español Diego González Rivas, considerado como uno de los mejores cirujanos torácicos del mundo por su amplia experiencia y por ser el inventor de la técnica Uniportal VATS—que permite extirpar complicados tumores en una sola incisión— ha concedido una entrevista en Ac2ality y tiene clarísimo dónde hay mejores médicos y por qué.

Además, ha puesto en valor el nivel de los médicos en España. "Tenemos mucho más nivel en España, el nivel de médicos es muy bueno, y tenemos mucho más nivel en España que en Estados Unidos", ha opinado González Rivas.

Pero, sin duda alguna, para el doctor China está en otro nivel. "Ni te cuento, en China están los mejores cirujanos del mundo, en los mejores hospitales del mundo, con diferencia", ha defendido. La razón que ha dado ha sido muy sencilla: por la cantidad de horas que trabajan.

"Son los que más trabajan y la cirugía es repetir movimientos: los mejores son los que más operan. La cirugía no es magia, el que más opere es el mejor", ha rematado. Ha asegurado que alguien que opere a 20 pacientes en un fin de semana va a tener más experiencia que uno que "descansa el fin de semana".

Reacciones divididas

El extracto de la entrevista publicado por el citado medio (@ac2ality) ha alcanzado miles de visualizaciones. En cuanto a reacciones, ha habido alguna en contra de sus palabras sobre el nivel de España: "Jajajaja, dice que España tiene nivel". Varios usuarios le han replicado de inmediato: "Vaya, yo hasta que he leído su mensaje me había creído al señor del vídeo".

Para el usuario @baronrrg es una mentira: "Los americanos tienen mejor nivel que todos los europeos juntos". Sin embargo, muchos le han aclarado que eso sería "imposible": "El nivel académico de EEUU es ridículo. Tienen medios, eso sí, como cualquier país europeo".