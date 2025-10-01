El debate se sirve en bandeja al enseñar el antes y el después de la librería San Ginés: "Para echarse a llorar"

Si alguna vez has visitado Madrid, es difícil no haber encontrado este rincón que podría considerarse patrimonio de la capital de España. La librería San Ginés, una de las más antiguas del país, es el lugar perfecto para encontrar joyas literarias a un buen precio.

Con origen en el siglo XVII, el paso del tiempo no ha impedido a esta popular esquina seguir en funcionamiento. Sin embargo, hay un debate que se ha servido en bandeja después de las fotografías publicadas por el usuario de la red social X—antes Twitter—, @VelascoIsla, sobre el antes y el después.

"Lo que ha sucedido en la librería San Ginés, pasar de una librería de libros antiguos a un puesto de imanes, postales y souvenirs, es una pérdida patrimonial para Madrid para echarse a llorar", ha escrito el usuario, acumulando 50.000 visualizaciones y 1.000 'me gusta' en apenas unas horas—y subiendo—.

Ha generado decenas y decenas de reacciones y algunos no es que lo apoyen, sino que lo ven como "garantizar la continuidad, ojalá muchos negocios pudieran mantener el edificio y la cartelería cambiando la mercancía". El usuario ha respondido con una frase célebre de Carlos V: "Habéis destruido lo que era único en el mundo y habéis puesto en su lugar lo que se puede ver en todas partes".

Y aun así, otro usuario le ha contestado que "Libros antiguos hay en todas las librerías de barrio y mercadillos, lo fantástico es que el edificio se conserve adaptado a los tiempos". Para el usuario Sergio (@ciclismo2005), como librería "era muy mala, simplemente pintoresca, la evolución es similar a los kioscos municipales de prensa, donde ya no se venden publicaciones, sino esos mismos productos para turistas".

Para el usuario y psicólogo @chemadp ha sido "tremendo, qué pena, Ayuso y Almeida están destrozando Madrid...". Ante los comentarios, @VelascoIsla ha matizado algunos puntos sobre este rincón: "A ver si lo entendéis. Este espacio, en mitad de la Calle arenal, es un caramelo para cualquier tienda de souvenirs. Cualquier tienda con ese negocia va a ganar más y vender más que una librería, pero hay librerías de segunda mano que funcionan en Madrid".