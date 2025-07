El dueño de un bar dice que "no existe la hostelería de antes" y la respuesta que le dan es tremenda: "Es una pena que la Constitución no recoja el derecho a tener esclavos"

Hace unas semanas se hicieron virales las declaraciones de un hostelero de Málaga que se quejaba de que estaban "pagando una herencia" en sus negocios porque las nuevas generaciones no quieren trabajar 14 o 16 horas como él mismo hizo para formarse.

"No me dolía porque me gustaba. Estaba aprendiendo. ¿Qué echaba 16 o 14 horas? Te estabas formando, estaba invirtiendo en mí. ¿El problema de ahora? Ahora tienen sus 8 horas pero no hay profesionales", lamentaba.

"Es la hostelería que nos ha tocado y que nos toca vivir. Sentirme solo, no encontrar personas, para nosotros en un problema muy grande", decía finalmente. Y la respuesta de @tiktocotodo no se ha hecho esperar.

"Te hacen falta camareros. Lo que no te hacen falta son gallinas pa poner huevos. Pedazo de huevos más cuadrados. Es una pena que la Constitución no recoja el derecho libre a tener esclavos. Es una pena", responde.

"Se busca esclavo"

"No se corta. Si a esto hombre lo dejaban se ponía en la plaza del mismo pueblo a comercializar él con camareros a modo de esclavos. Quita esa voz de cuidador de delfines de una granja marina. Pon una voz más de explotador. Aún se presenta como víctima", prosigue.

Le pide al hostelero que ponga un anuncio de lunes a viernes a 2000 euros limpios "ya verás como se te va a hacer una cola para trabajar": "A ver si no hay camareros porque la gente no quiere ser esclava. No vende poner en Infojobs: se busca esclavo".