El elemento a la hora de comprar vivienda que muchos pasan por alto: ni propietarios ni inmobiliarias suelen decirlo

La vivienda se ha convertido en un bien escaso, por ello muy demandado y por ello, además, que no para de subir de precio. Alquileres por las nubes, pisos que se venden sin verlos... todo suma para convertir la búsqueda de hogar en un infierno.

Como en muchas ocasiones es complicado estar pendiente de todo hay elementos que son importantes pero que se suelen pasar por encima. En @lopezandlopezpodcast han hablado de una variable importante a la hora de comprar piso que a veces se pasar por alto: los vecinos.

"La mayoría le preguntan al propietario 'oiga qué tal los vecinos' y dicen los mejores, espectaculares, somos como una familia en esta finca. No hay nadie que te diga tengo un energúmeno arriba que me está haciendo la vida imposible. No me ha pasado en 35 años. Todo el mundo dice que perfecto", ha dicho un experto.

Después está la inmobiliaria, algo que, según este experto "roza más el ridículo" porque no ha vivido allí: "¿Qué te va a decir? Si es honesto te dirá no lo sé y si no es honesto te dirá que muy bien, pero no lo sabe".