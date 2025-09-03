El escritor Miguel Gane responde en pocos pero potentes párrafos a María Pombo y sus palabras sobre leer

El escritor Miguel Gane ha respondido en pocos pero potentes párrafos a la influencer María Pombo, quien ha provocado debate en los últimos tras admitir que no le gusta leer y asegurar que no hay que tener ningún tipo de superioridad moral por tener este hábito.

"Leer SÍ te hace mejor. Ante todo, te hace más bueno, más empático, te ofrece espejos en los que mirarte y ojos para ver. La lectura te enseña y te construye. Como una madre o un hogar", señala Gane en una publicación en sus redes sociales.

"Leer te hace estar contigo mismo y, al mismo tiempo, con los demás. Es compañía y es soledad. Te vuelve mucho mejor persona, te expone, te destruye, pero también te cura, te mima", subraya.

"Todo en un mismo libro, en un mismo poema. No hay nada que se pueda comparar con una buena historia. Ojalá pronto puedas describir la tuya, María Pombo", remata Gane.

"Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer", había dicho la influencer, que tras la polémica ha dado explicaciones.

"La manera que tenéis algunos de llevar todo a los extremos, ofenderos tanto y juzgar pero bueno, cada uno con lo suyo y diré que he notado poca compresión para lo mucho que leéis de ciertas personas", ha empezado señalando Pombo.

"Al principio del video digo no me gusta leer, pero sí digo que me gusta leer ciertas cosas que me parecen interesantes. No sé si son libros suficientemente intelectuales para la gente que sí que es amante de la lectura pero, al fin y al cabo, son libros", ha agregado.