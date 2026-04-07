El ex jefe del Estado Mayor de la Defensa explica por qué a Trump se le ha complicado la guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene un "serio problema". Así lo ha señalado Julio Rodríguez, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa y ex militante de Podemos, que este martes ha intervenido en el programa de TVE Mañaneros 360.

Javier Ruiz, presentador del espacio, le ha preguntado directamente si Estados Unidos está cometiendo "un crimen de guerra" en Irán, país con quien mantiene un enfrentamiento bélico que está teniendo consecuencias en todo el mundo.

"Desde mi punto de vista, sí. Es una violación del derecho internacional, es un crimen de guerra y una prueba más de que Trump no está encontrando salida a este conflicto", ha opinado Julio Rodríguez en la cadena pública.

"Es un conflicto tremendamente caro para Estados Unidos, e Irán no necesita ganar esta guerra, probablemente no puede, pero lo que sí está consiguiendo es que ganar sea ostensiblemente muy caro para Estados Unidos", ha asegurado.

"Está perdiendo la batalla del relato"

"Esta es la paradoja en la que se encuentra Trump, que le gusta el espectáculo, le gusta cambiar de decisiones, pero se encuentra ahora con un terrible problema", ha revelado Julio Rodríguez, para instantes después señalar cuál es.

"Está recurriendo a crímenes de guerra y está perdiendo la batalla del relato", ha destacado el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, al que Javier Ruiz ha preguntado "cómo termina esto".

Para Julio Rodríguez "es imposible" que Trump aplaste Irán, como ha amenazado que hará recientemente. "Es una de esas grandes frases elocuentes que le gustan, pero no es la solución del conflicto".

"El quería una guerra corta como hizo en Venezuela, pero esta se le ha complicado porque no tiene un objetivo claro. Todas las guerras van a acabar en un acuerdo de paz, pero esta va a ser más difícil porque tiene la dificultad de que ha perdido la credibilidad", ha sentenciado.