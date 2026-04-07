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EEUU bombardea la isla de Kharg (Irán), fundamental para la gestión de la industria petrolera del país, según medios iraníes
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EEUU bombardea la isla de Kharg (Irán), fundamental para la gestión de la industria petrolera del país, según medios iraníes

Este lugar gestiona cerca del 90% de las exportaciones de crudo de Irán.​

Redacción HuffPost
Imagen satélite de la Isla Kharg (Irán) en el Golfo Pérsico
Imagen satélite de la Isla Kharg (Irán) en el Golfo PérsicoGallo Images via Getty Images

En las últimas horas se han notificado varios bombardeos sobre la isla de Kharg, en Irán, que habrían sido fruto de un nuevo ataque estadounidense, con el objetivo de colapsar la industria petrolera iraní, ya que este lugar es clave para la producción de petróleo en la región.

Según informaron medios estatales de Irán, como la agencia Mehr y el canal catarí Al Araby confirmaron las informaciones respecto a estos ataques. Estos bombardeos se han dirigido directamente hacia un lugar que gestiona cerca del 90% de las exportaciones de petróleo de Irán.

Asimismo y de acuerdo con la agencia Axios, que cita a un alto funcionario estadounidense sin identificar, ha corroborado estas informaciones. Los ataques se producen en un momento crítico para la región, cuando apenas quedan unas horas para que se cumpla el ultimátum dado por Donald Trump a la República Islámica, a la que amenazó con "devolver a la Edad de Piedra".  

-- Noticia de última hora. En ampliación--

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