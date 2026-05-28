La 'lección' de los profesores de la Comunidad Valenciana en su huelga indefinida: qué piden y en qué afecta a la PAU

Docentes de educación pública no universitaria durante una manifestación, el 11 de mayo de 2026 en Valencia, España.

Los profesores valencianos no pueden más. Los docentes llevan medio mes, desde el pasado 11 de mayo, luchando por mejorar sus condiciones laborales en una huelga indefinida en la que han tenido lugar hasta cuatro grandes movilizaciones, la última de ellas este miércoles.

Miles de profesores se han sumado a todas estas protestas en las que se han conseguido reunir a más de 110.000 personas tan solo en la capital valenciana. Cada día que ejercen su derecho a huelga, en la que ya llevan algunos cerca de medio mes, los profesores pierden entre 170 y 190 euros de su salario.

Las protestas han conseguido que el Gobierno valenciano se siente a negociar a la mesa con los docentes hasta en siete ocasiones (ocho, si se cuenta la que ha tenido lugar este jueves). Sin embargo, las reuniones solo han conseguido llegar a un acuerdo parcial en el que se incluye una subida salarial de 200 euros en tres tramos.

No se ha logrado llegar a un acuerdo, sin embargo, en otros siete puntos que los profesores consideran necesarios: la mejora de las infraestructuras educativas, la bajada de ratios de las aulas, la reducción de la burocracia, el aumento de las plantillas, la inclusión y el valenciano o la Formación Profesional (FP).

Desde CCOO, UGT y STEPV han decidido seguir adelante con la convocatoria de huelga hasta que todo el profesorado esté de acuerdo, mientras que desde CSIF desconvocaron la huelga tras alcanzar el pacto de la subida salarial junto a ANPE.

Imagen de archivo de la huelga de profesores en la Comunidad Valenciana Europa Press via Getty Images

Unas propuestas que catalogan de insuficientes

La multitudinaria protesta entra ya en su decimoquinta jornada de huelga con posiciones todavía alejadas entre los sindicatos y la Conselleria. El objetivo del Gobierno Valenciano es cerrar "microacuerdos" separados para poder ir desbloqueando poco a poco el conflicto. Sin embargo, los principales sindicatos creen que las propuestas actuales son insuficientes, especialmente en materias como las retribuciones o las ratios.

Mientras tanto, las calles de Valencia continúan llenándose de docentes y en las últimas cuatro grandes manifestaciones se han congregado a 20.000, 35.000, 30.000 y 25.000 personas respectivamente, según las cifras difundidas durante las movilizaciones.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado que la huelga "ya no tiene sentido" porque las negociaciones siguen abiertas e incluso se han alcanzado algunos pactos y ha advertido del posible impacto que puede tener este paro en los estudiantes, especialmente en las próximas pruebas de acceso a la universidad. "No tiene sentido que estemos poniendo en jaque el futuro de los estudiantes, especialmente los que van a acceder a la universidad", ha lamentado.

Pero la mayor parte del profesorado ha defendido que el problema va mucho más allá del salario y que también hay que poner solución a cuestiones como la sobrecarga administrativa, las aulas saturadas o la escasez de trabajadores en la plantilla. Por ello, han asegurado que no pondrán fin a la huelga hasta que las mejoras queden reflejadas por escrito.

Desde la Confederación Gonzalo Anaya, a quien este periódico ha contactado, han pedido en la reunión de este jueves ante la Conselleria que se sigan avanzando en las negociaciones para poder llegar a "acuerdos definitivos".

Algunos de los temas que se han tratado en dicho encuentro, que según han comunicado ha durado menos de una hora, han sido "ratios elevadas, falta de personal, retraso en las sustituciones, insuficiencia de recursos de atención a la diversidad, deterioro de infraestructuras, falta de confort térmico y retrocesos en materia lingüística, de coeducación y de inclusión".

En qué afecta a la PAU

Las pruebas de acceso a la Universidad (PAU) en la comunidad se celebrarán los días 2, 3 y 4 de junio, momento en el que la huelga se espera que siga su curso. Ante la amenaza de varios profesores de renunciar a formar parte de los tribunales de corrección debido al trascurso de las protestas de sus compañeros, la secretaria de Universidades, Esther Gómez, ha querido asegurar que se han establecido los servicios mínimos del 100% y ha amenazado con posibles sanciones a aquellos que se nieguen a realizar su trabajo.

Este anuncio, así como la falta de avances en las negociaciones y acuerdos, ha llevado a que muchos de los docentes comiencen a presentar sus renuncias ante los tribunales evaluadores, que ya han comenzado con las reuniones telemáticas.

No es la única comunidad que luchará por sus derechos

Mientras en la Comunidad Valenciana el profesorado mantiene abierta su propia huelga indefinida, en Madrid se prepara un escenario similar que podría activarse en septiembre si no hay acuerdo durante el verano. Los sindicatos CCOO y UGT han anunciado la convocatoria de una huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria de la Comunidad de Madrid para el inicio del curso 2026–2027.

La medida afectaría a cientos de miles de estudiantes y familias, en un sistema educativo donde los sindicatos denuncian un "deterioro progresivo" de las condiciones laborales del profesorado y de los recursos en los centros públicos.

Entre los principales motivos de esta huelga se encuentran los salarios, que los sindicatos sitúan entre los más bajos del país pese a que Madrid es una de las regiones con mayor coste de vida. También denuncian que las aulas tienen demasiados alumnos, una carga lectiva elevada en comparación con otras comunidades, y un exceso de tareas administrativas que reduce el tiempo dedicado a la enseñanza.

CCOO y UGT han condicionado la retirada de la huelga a la apertura de una mesa de negociación para conseguir la equiparación salarial con la media estatal, la reducción de horas lectivas en Primaria y Secundaria, la bajada de ratios en las aulas y la regulación de la FP, además de un plan de inversión estructural en la escuela pública.