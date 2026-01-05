El experto económico Santiago Niño Becerra vaticina qué pasará con la vivienda en 2026: lo que dice no invita al optimismo

El acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas que afronta la sociedad española. También lo seguirá siendo este año que acaba de arrancar. 2026 no será muy diferente al anterior, según han contado varios expertos en el mercado inmobiliario.

El experto en economía Santiago Niño Becerra ha hablado en la Cadena SER, donde ha hecho un breve análisis sobre la situación de la vivienda en España y lo que cabe esperar del precio de esta durante los próximos doce meses.

"Desgraciadamente creo que el precio de venta como el alquiler va a seguir subiendo", aseguró recientemente en La Ventana. Una afirmación que justificó instantes después dando una explicación tan sencilla como incontestable: "Hay demanda".

"Como la demanda es muy superior a la oferta, la demanda, al menos de momento, está dispuesta a pagar más por la poca oferta que hay", explicó Niño Becerra en los micrófonos de la SER, donde aclaró que era indiferente en esta cuestión que fuera demanda "española o extranjera".

Al hilo de esto, señaló que en 2026 el precio de la vivienda seguirá subiendo. "¿Cuál será el límite? Lo marcará la demanda", aseveró el experto en economía. En esta línea, concluyó que "cuando la demanda no quiera o no pueda pagar más" será cuando "los precios dejarán de subir".

Un caso práctico

El incremento de los precios de la vivienda es uno de los temas que más preocupan a los españoles, entre los que también está Niño Becerra. El economista catalán compartió en X un caso práctico sobre cómo opera el mercado en materia inmobiliaria.

"En 1970 una persona pagó 50.000 Ptas. por una vivienda (que ya tenía 20 años) en una localidad de EUS. Esa cantidad equivale hoy a 7.700 €. Pero en esa localidad hoy, por una vivienda equivalente se pagan más de 100.000 €", contó a sus seguidores.

Continuando con la explicación, Niño Becerra hizo una radiografía de lo que está ocurriendo en muchas ciudades de nuestro país. "El aumento del precio de esa vivienda en esa localidad supera en 13 veces el valor actual de la cantidad monetaria que en su día se pagó por ella. El ejemplo, Uds. imaginarán, es extrapolable", sentenció.