Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El filósofo José Antonio Marina alerta de una tendencia que ve últimamente en los políticos: preocupante hacia dónde vamos
Virales

Virales

El filósofo José Antonio Marina alerta de una tendencia que ve últimamente en los políticos: preocupante hacia dónde vamos

"Estamos perdiendo la capacidad de comprender argumentos".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
El filósofo José Antonio Marina, en una presentación de un libro.Getty Images

El filósofo José Antonio Marina, Premio Nacional de Ensayo y doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia, ha puesto el foco en una tendencia que ve últimamente en los políticos y que es sintomática de hacia dónde vamos como sociedad.

En una entrevista en la Cadena Cope, Marina insiste en una idea que dibuja repetidas veces: no todas las opiniones son igual de respetables. "Tú tienes derecho a pensar lo que quieras. Atención: eso no garantiza que lo que vayas a pensar sea verdadero, porque puede ser un disparate, una brutalidad". 

El filósofo señala que "otros virus es que la verdad es subjetiva": "No, no, lo que llamamos verdad es aquella opinión que está mejor verificada". 

Por otro lado, lamenta estar "seguro de que casi ningún político lee ahora ningún libro": "A mí me interesaría saber, poder preguntar a los políticos, qué libros han leído o están leyendo". 

"Estoy seguro de que casi ningún político lee"

"Emilio Botín hijo dijo una cosa sincera y con una cierta ingenuidad: 'Hace muchos años que yo no leo un libro'. Y explicó por qué: 'Tengo tal cantidad de informes económicos que leer todos los días que no me da tiempo a leer un libro'. De manera que lo justificó. Visto desde fuera, una persona que tiene un cargo socialmente de una enorme relevancia como puede ser un banquero o los políticos.... yo estoy seguro de que casi ningún político lee ahora ningún libro", insiste.

"Porque dedican, entre otras cosas, demasiadas horas a leer las redes sociales. Y tienen un problema: como son mensajes cortos, los mensajes cortos son buenos para eslogan publicitario, consignas, insultos... pero no son válidos para argumentos que necesitan textos largos. Estamos perdiendo la capacidad de comprender argumentos", se lamenta Marina. 

El 65,5% de los españoles lee

En cambio, el hábito de la lectura en los españoles sí crece, como reflejaba al Barómetro de Hábitos de la Lectura y Compra de Libros en España, según el cual el 75,3 % de la población entre 14 y 24 años lee libros en su tiempo libre.

Además, el porcentaje de españoles que lee en su tiempo libre supera el 65% de la población (65,5%), lo que supone 1,4 puntos más que en 2023.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 