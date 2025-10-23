El filósofo José Antonio Marina alerta de una tendencia que ve últimamente en los políticos: preocupante hacia dónde vamos

El filósofo José Antonio Marina, Premio Nacional de Ensayo y doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia, ha puesto el foco en una tendencia que ve últimamente en los políticos y que es sintomática de hacia dónde vamos como sociedad.

En una entrevista en la Cadena Cope, Marina insiste en una idea que dibuja repetidas veces: no todas las opiniones son igual de respetables. "Tú tienes derecho a pensar lo que quieras. Atención: eso no garantiza que lo que vayas a pensar sea verdadero, porque puede ser un disparate, una brutalidad".

El filósofo señala que "otros virus es que la verdad es subjetiva": "No, no, lo que llamamos verdad es aquella opinión que está mejor verificada".

Por otro lado, lamenta estar "seguro de que casi ningún político lee ahora ningún libro": "A mí me interesaría saber, poder preguntar a los políticos, qué libros han leído o están leyendo".

"Estoy seguro de que casi ningún político lee"

"Emilio Botín hijo dijo una cosa sincera y con una cierta ingenuidad: 'Hace muchos años que yo no leo un libro'. Y explicó por qué: 'Tengo tal cantidad de informes económicos que leer todos los días que no me da tiempo a leer un libro'. De manera que lo justificó. Visto desde fuera, una persona que tiene un cargo socialmente de una enorme relevancia como puede ser un banquero o los políticos.... yo estoy seguro de que casi ningún político lee ahora ningún libro", insiste.

"Porque dedican, entre otras cosas, demasiadas horas a leer las redes sociales. Y tienen un problema: como son mensajes cortos, los mensajes cortos son buenos para eslogan publicitario, consignas, insultos... pero no son válidos para argumentos que necesitan textos largos. Estamos perdiendo la capacidad de comprender argumentos", se lamenta Marina.

El 65,5% de los españoles lee

En cambio, el hábito de la lectura en los españoles sí crece, como reflejaba al Barómetro de Hábitos de la Lectura y Compra de Libros en España, según el cual el 75,3 % de la población entre 14 y 24 años lee libros en su tiempo libre.

Además, el porcentaje de españoles que lee en su tiempo libre supera el 65% de la población (65,5%), lo que supone 1,4 puntos más que en 2023.