La advertencia de Jordi Cruz sobre las ensaladas que va a sentenciar la "eterna discusión" al aliñar

El chef Jordi Cruz, dueño del restaurante ABaC y jurado del popular programa de TVE MasterChef, ha dado su punto de vista sobre cómo se debe aliñar la ensalada, un tema que considera una "eterna discusión", ya que hay varios modos de hacerlo.

En un vídeo publicado en su perfil oficial de TikTok (@jordicruzof), y con su carisma y habitual, aparece con una ensalada que lleva lechuga, tomate y pimientos: "Amigos, amigas, vamos a resolver la duda terna: "Cuando aliñamos la ensalada, ¿qué va primero? ¿El aceite? ¿El vinagre? ¿La sal? ¿Tú como lo haces?".

"Evidentemente, cada uno se aliña la ensalada en el orden y la cantidad que desea, pero, si hacemos caso a la lógica, ¿qué tendríamos que hacer?", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 200.000 visualizaciones y 36.000 'me gusta' en apenas 24 horas (y subiendo).

Lo primero que Jordi Cruz le echa en la ensalada es...

El vinagre. Sí, ese orden, aunque vaya al contrario que muchas personas, para el chef es esencial y responde a la lógica. "El vinagre va a generar una disolución, ¿y qué queremos disolver? Muy sencillo: la sal", ha explicado.

Si se hiciera de otra forma, tal y como ha explicado en el vídeo, es muy probable que la sal no se disuelva bien. Por lo que la sal debe ser lo segundo que se eche a la ensalada, trabajándola un poquito e integrando bien tanto la sal como el vinagre.

El aceite, último paso

Según Jordi Cruz, el aceite hace una "función de barrera" tanto para lo bueno como para lo malo. Por un lado, puede generar que los granos de sal no se disuelvan, por lo que podríamos encontrarlo en la boca y que nos molesten.

Para "no fallar" ha enseñado una receta de vinagreta: 150 mililitros de un "buen" aceite de oliva, 50 mililitros del vinagre "que más te guste", tres o cuatro gramos de sal y 15 mililitros de agua, para que ayude a que "la emulsión sea mucho más estable".

A partir de ahí, 10 gramos de mostaza, 10 gramos de miel y mediante un robot o varillas se debe trabajar "unos segundos de nada".