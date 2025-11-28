Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
José María Aznar dice que él no condena el franquismo y Gorka Landaburu le da una respuesta que aún resuena
"Yo sí lo condeno y rotundamente".

El periodista Gorka Landaburu ha dado una sonada respuesta a José María Aznar, expresidente del Gobierno, después de que éste avisase de que él no va a condenar el franquismo.

En una entrevista en EsRadio, Aznar ha sido tajante: "Si estamos hablando del Franquismo, yo no voy a condenar algo en lo cual mi padre participó. Mi padre hizo tres años de guerra".

"Lo curioso históricamente es que esta parte de la izquierda, que es una parte de la izquierda radical e ignorante, no tiene en cuenta la historia nada más que para reescribirla", ha proseguido Aznar, para quien la izquierda está “cometiendo los mismos errores que se cometieron en esa época”.

"Mi padre murió en el exilio como tantos otros"

"Yo sí lo condeno y rotundamente Sr. Aznar. Mi padre murió en el exilio como tantos otros. Esa es la gran diferencia con todos los que convivieron y apoyaron a Franco y a la dictadura, como su padre, durante 40 años", ha sentenciado Landaburu tras escuchar a Aznar.

En cualquier caso, el periodista Federico Jiménez Losantos ha recordado al expresidente del Gobierno que sí condenó el franquismo en el Parlamento, a lo que Aznar ha replicado: "Condené el sistema, otra cosa distinta son los orígenes históricos que puedan tener las cosas, que eso daría para varios libros".

"Todo esto de la memoria democrática es una cosa, efectivamente, que hay que derogar, que es un auténtico disparate", ha añadido.

En una entrevista a El Periódico de Extremadura, Landaburu, al que ETA intentó matar enviándole un paquete bomba, dejó una frase que resumía bien su vida: "Yo vengo del exilio, donde mi padre murió por culpa de Franco. Defendíamos la democracia y la libertad. Querían callarme, pero yo les dije una cosa: 'Me habéis mutilado las manos, me habéis dejado ciego del ojo izquierdo, pero no me habéis cortado la lengua'. Estuve 12 años con escolta, antes y después del atentado. En los 2000, ETA ya estaba muy debilitada y la gente empezó a salir a la calle, hasta que vencimos a esa banda armada".

