La UE despliega su escudo "antidrones": equipos de respuesta rápida para proteger aeropuertos y fronteras

A lo largo de los últimos meses, han sido numerosos los incidentes con drones y globos sonda (probablemente de origen ruso) que han violado el espacio aéreo de países de la Unión Europea como Polonia, Alemania, Lituania o Rumanía.

Ante esa amenaza para la seguridad aérea que supone un serio riesgo para infraestructuras críticas como los aeropuertos, la UE ha anunciado el despliegue de un plan de acción con el que se busca establecer un escudo "antidrones" en las fronteras europeas.

Tal y como ha informado la Comisión Europea en un comunicado, las grandes prioridades de este plan van a ser "mejorar la preparación, estimular las capacidades de detección, coordinar las respuestas y reforzar la capacidad de defensa de la UE".

En ese sentido, la Comisión Europea ha anunciado que va a proponer la pueste en funcionamiento de "un paquete de seguridad en materia de drones con el fin de renovar las normas vigentes sobre los drones aéreos civiles y adaptarlas a las nuevas realidades en materia de seguridad".

En ese paquete de seguridad se incluirán "medidas sobre una evaluación de riesgos coordinada a fin de proteger las cadenas de suministro de tecnología tanto para los drones como para los sistemas antidrones, junto con la creación de una etiqueta de 'drones de confianza de la UE' que identifique a los equipos seguros en el mercado".

La importancia del desarrollo tecnológico

Por otro lado, la Comisión Europea ha indicado que se va a llevar a cabo un nuevo planteamiento relacionado con el desarrollo tecnológico y el rápido aumento de la producción industrial. Se trabajará en los siguientes aspectos:

Una cartografía industrial civil y militar coordinada para atraer inversiones y fomentar la innovación y la interoperabilidad.

para atraer inversiones y fomentar la innovación y la interoperabilidad. Refuerzo de la capacidad de ensayos de defensa antidrones gracias a un nuevo Centro de Excelencia Antidrones de la UE y fomento de un sistema de certificación de los sistemas de defensa antidrones.

gracias a un nuevo y fomento de un sistema de certificación de los sistemas de defensa antidrones. Creación de un Foro del Sector de los Drones y Antidrones para fomentar el diálogo con los agentes industriales, con vistas a aumentar la producción.

Mejora de la capacidad de respuesta a la incursión de drones enemigos

Igualmente, la Comisión Europea ha señalado que "apoyará el desarrollo de sistemas europeos soberanos de 'mando y control' impulsados por la inteligencia artificial y estudiará la posibilidad de crear equipos antidrones de respuesta rápida de emergencia para una mayor solidaridad entre los Estados miembros".

También con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta europea a la incursión de drones enemigos, la Comisión Europea se ha manifestado a favor de la celebración de un ejercicio anual europeo a gran escala de defensa antidrones para poner a prueba la cooperación transfronteriza y las sinergias civiles y militares.