Pepón Nieto sí tiene algo que decir al 19% de jóvenes que ven "buena" la etapa del franquismo: señala un "problema base"

Pepón Nieto ha sido tajante al dirigirse a los jóvenes españoles de "18, 19, 20 año"s que hoy en día ven con buenos ojos la etapa de Francisco Franco, dándoles una lección de importante reflexión. El actor, que está a las puertas de estrenar la película Castigo divino, ha concedido una entrevista en El Mundo en la que ha hablado de la actual ultraderecha y del fascismo contagiado en España.

Para Nieto, "ser chungo y defender consignas terribles está de moda". Lamenta que antes había un "consenso" de que ser mala persona "estaba mal", pero ahora ocurre todo lo contrario: "Se presume de ello".

También compara a ser antifascista antes y ahora: "Era lo que había que ser, nadie lo discutía, estar contra el fascismo era lo normal; ahora dices que eres antifascista y resulta que eres antisistema". Preguntado sobre si le preocupa un "efecto contagio" en España en cuanto a las políticas del ICE en EEUU en los que se persiguen a inmigrantes sudamericanos, el actor lo tiene claro.

"Me preocupa mucho porque creo que estamos ya en esos extremos, lo notas escuchando el discurso de la ultraderecha respecto a la regularización de inmigrantes o cómo justifican esos comportamientos que vemos en EEUU", afirma.

Los jóvenes y el franquismo

Y no solo se ha referido a VOX, sino a políticos como Esperanza Aguirre: "La escuché diciendo que el ICE no es nada malo, que es solo una policía de frontera".

"Sobre todo, me parece terrible que chavales de 18, 19, 20 años hablen de las bondades del franquismo cuando ni siquiera lo han olido ni conocen la realidad de aquello", ha defendido el actor.

Para él, hay un problema base: "Ni la derecha del Partido Popular ni la izquierda del PSOE han prestado atención a la educación y han preferido que en el instituto te enseñaran los reyes godos antes de lo que pasaba aquí hace 50 años".

Y remata: "Cuando se permite eso, es mucho más fácil que engañen a los chavales con el franquismo. El sistema educativo ha fallado".

La encuesta sobre el franquismo que dio que hablar

Una encuesta del CIS del pasado mes de octubre dio mucho que hablar por los preocupantes resultados: