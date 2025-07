El llamativo cartel que ha tenido que poner un restaurante de Pontevedra tras lo que hizo un cliente

Los dueños del bar Tokio de Pontevedra se han visto obligado a colgar en su terraza un innovador cartel en su terraza para advertir y enumerar los buenos modales que debería tener un cliente. También muestra algunas características de su establecimiento.

En el letrero se exige a los clientes "no descalzarse", se les ruega "no poner los pies en la silla" o se les pide paciencia para "esperar el turno para sentarse" y para "esperar a que se recoja y se limpie la mesa".

También se informa de algún detalle del restaurante, para que no haya quejas a posteriori, como que no disponen de carta física ni digital porque "la carta está en la pizarra", que "se atiende por orden de llegada" y que el pulpo a feira no lleva pan.

"Se ruega no dar de comer a las palomas", prosigue el letrero. El último mensaje que se deja es "no traer comida de otros establecimientos" y hay una conclusión final: "Si tienes prisa este no es su local".

Jesús Agrelo, del restaurante, explica en un reportaje de laSexta que todo comenzó cuando un cliente se sacó las botas y se descalzó después de pedir unas botellas de agua tras volver de caminar.