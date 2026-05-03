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Javier Burón, experto en vivienda: "Hay que actuar poniendo algunos límites que significan que no crezcan constantemente los precios"
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Javier Burón, experto en vivienda: "Hay que actuar poniendo algunos límites que significan que no crezcan constantemente los precios"

“Solo se va a empezar a solucionar por un nivel de presión social incontestable”.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Imagen de archivo de dos carteles, uno de 'se vende' y otro de 'se alquila', en una vivienda en València.
Imagen de archivo de dos carteles, uno de 'se vende' y otro de 'se alquila', en una vivienda en València.Getty Images

El acceso a la vivienda en España ha dejado de ser una preocupación puntual para convertirse en una auténtica emergencia social. Comprar o alquilar una casa ya no depende solo de la capacidad económica o del esfuerzo individual sino que es, cada vez más, un problema estructural

En un contexto marcado por un mercado tensionado, una oferta insuficiente y unos precios que avanzan muy por encima de los salarios hace ya tiempo que hace saltar todas las alarmas sociales.

En este escenario, expertos en vivienda como Javier Burón advierten de que no hay soluciones fáciles, pero sí decisiones urgentes que tomar, tal y como ha explicado durante una entrevista en el especial informativo Para entrar a vivir, de RTVE Noticias.

Poner límites a los precios: la línea roja

La idea central que atraviesa su diagnóstico es clara y directa. “Hay que actuar poniendo algunos límites que significan que no crezcan constantemente los precios”, afirma Burón, dejando claro que el mercado, sin intervención, no está garantizando el derecho a la vivienda.

Lejos de planteamientos abstractos, el experto apunta a medidas concretas que ya se están aplicando. “A mí, por ejemplo, me parece muy interesante lo que ha hecho Cataluña, de que el impuesto de transmisiones patrimoniales no es el mismo dependiendo de si te compras tu primera y única vivienda, tu segunda, tu tercera… y así sucesivamente”, explica. 

Para Burón, este tipo de políticas introducen una lógica social en un mercado que, durante años, ha funcionado bajo dinámicas puramente económicas. “La palanca social es importante”, insiste el experto en vivienda.

Más seguridad para alquilar… y más vivienda disponible

Además, el experto hace hincapié en un punto trascendental: limitar no es suficiente si no se acompaña de incentivos. Burón también pone el foco en el alquiler, donde ve necesario generar confianza para aumentar la oferta. “Dar a la propiedad de vivienda todo tipo de garantías, facilidades y seguridades para que alquile de manera tranquila también es importante”, sostiene.

El objetivo es claro: movilizar viviendas vacías y reducir la presión sobre un mercado donde la escasez de oferta sigue empujando los precios al alza. Sin ese equilibrio, cualquier intento de regulación corre el riesgo de quedarse corto.

Una emergencia social que ya está al límite

La crisis de la vivienda ha dejado de ser un problema individual para convertirse en un desafío colectivo, lo que hace que la presión social no pare de crecer, algo que Burón acaba viendo como parte de la solución: “Solo se va a empezar a solucionar por un nivel de presión social incontestable”.

Aunque añade un elemento clave: esa presión no solo vendrá de la ciudadanía. “Otro vector de presión (que no va a ser nunca público, pero que ya se está dando) son las patronales. Porque las empresas tienen problemas no porque no vendan, sino porque tienen el mercado de la vivienda estropeado”, expone.

La dificultad para acceder a un hogar cercano al trabajo está empezando a afectar a la contratación y al funcionamiento de sectores enteros. La vivienda, por tanto, ya no es solo un derecho en cuestión, es también “una pieza clave del engranaje económico”.

La ciudadanía, en el centro de la solución

Más allá de las medidas técnicas, el mensaje final apunta a la responsabilidad colectiva. El problema, según coinciden los expertos, no se resolverá únicamente desde las instituciones. 

La solución pasa también por una ciudadanía más activa, capaz de exigir cambios reales y sostenidos en el tiempo. Porque, como advierte Burón, sin esa presión constante, las medidas necesarias seguirán posponiéndose.

En un país donde acceder a una vivienda digna se ha convertido en una carrera cuesta arriba, parece que la gran pregunta ya no es si hay que intervenir de forma más contundente, sino cuánto tiempo más se puede esperar para hacerlo.

Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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