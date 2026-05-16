Arguiñano desvela la condición que tienen que reunir todos los alimentos que entran en su cocina: "Es muy importante"

Karlos Arguiñano es, por derecho propio, el cocinero más conocido de la televisión. A sus 77 años, lleva más de media vida compartiendo sus recetas haciendo gala de un estilo cercano y abierto.

El cocinero guipuzcoano es una de las caras más reconocibles de Antena 3, donde conduce el programa Cocina Abierta. Esta semana, mientras preparaba uno de sus platos, Arguiñano hizo una confesión a los espectadores.

Mientras preparaba unas chuletas de lomo Villeroy y ensalada de pasta crujiente, el chef vasco desveló una de las normas que sigue prácticamente a rajatabla: "Es una carne magnífica, limpia y origen España; muy importante".

De esta forma, Arguiñano explicó que intenta que los ingredientes con los que trabaja sean originarios de nuestro país, especialmente la carne. Para el vasco, es fundamental apoyar a los productores de España.

Defendiendo la marca España

"No es que siempre tenga que ser así, pero a poder ser prefiero cocinar con carne de origen español en 9 de cada 10 ocasiones", comentó el chef de Antena 3, que además aprovechó para mandar un mensaje de apoyo a los productores de carne.

"Me quedo más tranquilo porque damos trabajo a nuestros productores", reivindicó Arguiñano, que rompió una lanza por los agricultores, ganaderos y demás productores de alimentos en España.

Al margen de esta confesión, recientemente salió a la luz uno de los secretos mejores guardados del programa que, con diferentes nombres, ha ido presentando Arguiñano en varias cadenas de televisión.

El humorista y presentador Andreu Buenafuente comentó recientemente cómo eran los entresijos del formato. "Es muy sencillito, pero con mucha gente y muchas dinámicas", aseguró el cómico catalán en el podcast Nadie sabe nada.

"Él dice: 'Vamos a meter esto en el horno 30 minutos'. ¡Pues no puedes parar el rodaje 30 minutos, creo yo! Igual me estoy pasando de listo", señaló para, seguidamente, desvelar uno de los secretos mejores guardados del cocinero vasco: "Hay un cocinero cocinando paralelamente a Karlos".