Angela Merkel, excanciller alemana, sobre Donald Trump: "No hay que subestimar a gente como él, hay que tomárselo muy, muy en serio"

Las relaciones entre EEUU y Alemania atraviesan unos momentos de altibajos. Cabe recordar que desde hace varias semanas el presidente norteamericano, Donald Trump, ha criticado la postura que han adoptado las naciones europeas pertenecientes a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), entre ellas la nación teutona, con relación a la guerra en Oriente Medio.

Esta situación ha provocado un claro distanciamiento entre la Casa Blanca y la organización internacional. Trump ha puesto en duda su apoyo militarmente a dicha alianza intergubernamental. A tal punto que desde el pasado 2 de mayo EEUU retiró 5.000 uniformados que estaban desplegados en bases alemanas.

En las últimas horas, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el ejecutivo estadounidense mantuvieron una llamada telefónica en la que aparentemente encontraron puntos en común. “Estamos de acuerdo en que Irán debe sentarse a la mesa de negociaciones ahora, en que debe abrir el estrecho de Ormuz, en que no se debe permitir que Teherán tenga armas nucleares”, manifiesta Mertz.

Las declaraciones de Merkel

En este sentido, la excanciller alemana Angela Merkel detalla su relación, cómo fue en su momento su vínculo diplomático con Trump. "No me esforcé especialmente por complacerlo; al menos nunca me hice ilusiones al respecto, ni siquiera cuando las cosas iban bien, ni intenté ser especialmente provocativa: así fue como lo manejé”, detalla según el diario local, DW.

Merkel advierte que no se debe infravalorar al mandatario estadounidense. “Quien haya alcanzado tales posiciones simplemente tiene un poder increíble. Y es precisamente por eso que esto debe tomarse muy, muy en serio”, complementa.

Trump presiona a Irán

El gobierno norteamericano espera llegar a un acuerdo con Irán pronto para poner fin al conflicto bélico desatado en el Oriente Medio. Es pertinente recordar que esta situación ha tenido repercusiones económicas a nivel global, dada la importancia del Estrecho de Ormuz en el ámbito comercial.

Por esta vía fluvial se desplazaba el 20 % de todo el petróleo del mundo antes de la guerra. Su limitado funcionamiento desde finales de febrero del presente año ha afectado financieramente a todo tipo de industrias, ya que la oferta ha bajado significativamente, incrementando los precios de dicho recurso natural hasta las nubes.

“No tengo ni idea de si van a firmar. Si no lo hacen, lo van a pasar muy mal, muy mal. Más les vale llegar a un acuerdo”, sostiene Trump en entrevista con la cadena francesa BFM TV.