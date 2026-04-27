El meteorólogo Roberto Brasero explica el fenómeno astronómico que se verá en España esta semana y que se repetirá en agosto 

El próximo 12 de agosto tendrá lugar un eclipse solar que se podrá ver desde todos los puntos de España. Se trata de un fenómeno astronómico poco frecuente que se produce cuando la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol y lo oculta total o parcialmente.

El meteorólogo Roberto Brasero, presentador de El Tiempo en Antena 3 Noticias, ha avanzado cómo será ese eclipse. Sin embargo, esta misma semana se producirá un evento que sirve como preludio al eclipse solar que se producirá en verano.

Concretamente, este jueves 30 de abril "el sol va a estar en la misma posición que el 12 de agosto". "Va a ser un espejo, un sol gemelo", señala Brasero en un video publicado en las redes sociales del espacio que conduce en Antena 3.

"Tendrás un espectáculo increíble"

"Del 30 de abril hasta el solsticio hay los mismos días que desde el solsticio hasta 12 de agosto", explica el meteorólogo, que recomienda a los espectadores que aprovechen este día para encontrar un lugar óptimo desde el que apreciar este fenómeno.

"Las horas clave son las 19:30h, que es cuando empieza el eclipse y la sombra de la luna empieza a morder un poquito el sol, y en torno a las 20:30h, que ahí será cuando empiece la totalidad", apunta Brasero.

"Mira a ver dónde está el sol, que no te estorbe nada y así te asegurarás que el 12 de agosto tendrás un espectáculo increíble", recomienda el presentador de El Tiempo en Antena 3 Noticias.

Recomendaciones para ver el eclipse

De cara al eclipse solar del próximo 12 de agosto, los expertos recomiendan una serie de cuestiones a tener en cuenta para contemplarlo de forma segura, dado que mirar al Sol sin protección puede causar daños graves e irreversibles en los ojos:

Gafas especiales para eclipses (certificadas ISO 12312-2). No sirven gafas de sol normales.

(certificadas ISO 12312-2). No sirven gafas de sol normales. Filtros solares homologados para telescopios, binoculares o cámaras (siempre delante del objetivo).

para telescopios, binoculares o cámaras (siempre delante del objetivo). Proyección indirecta: por ejemplo, con una cartulina perforada o un telescopio proyectando la imagen en una pantalla.

De cara a apreciarlo en las mejores condiciones, se recomienda lo siguiente: