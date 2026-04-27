Juan José Millás cuenta lo que pasa en los restaurantes del centro de Sevilla y sirve de aviso a navegantes: "Es una cosa tremenda"
Hay quien no está nada de acuerdo y otros que certifican lo que dice.
El escritor Juan José Millás ha compartido el testimonio de un conductor de Sevilla sobre lo que, según dice, pasa en muchos restaurantes del centro de esa ciudad y que sirve de ejemplo de cómo muchas localidades están perdiendo parte de su diversidad y personalidad para adaptarse al turismo.
"Hace poco, en un viaje que hice a Sevilla, el chófer que me llevaba de un lado a otro me contó que él los sábados y los domingos le gusta comer con su familia fuera, en un restaurante, y que ya no come en restaurantes del centro de Sevilla, que se va a la periferia", ha relatado Millás en el programa A Vivir, de la Cadena Ser.
"Porque me dijo: 'Todos los restaurantes del centro de Sevilla tienen la misma carta porque todos están hechos para los turistas y entonces no tienen cocina, tienen un microondas y hay grandes naves industriales en las periferias de Sevilla donde preparan platos supuestamente típicos de Andalucía para los turistas y los llevan a los restaurantes, como un catering", ha señalado el escritor.
"Estás condenado a comer lo mismo"
"No se puede comer en un restaurante del centro a menos que seas turista porque estás condenado a comer lo mismo vayas al que vayas. Esto es una cosa, si lo piensas, tremenda", se ha lamentado Millás.
En los comentarios, algunos usuarios van más allá y cuentan más transformaciones que están viendo en la hostelería. "Sin olvidar el horario de guiris. Gente cenando a las 19 de la tarde y cocinas cerradas a las 22 de la noche. Qué pandemia le hace falta a los bares del centro", dice uno. "Ídem en Málaga. E insistiría sobre las condiciones laborales de los trabajadores del sector", denuncia otro.
Otros responden: "Es rotundamente falso"
Otros, en cambio, creen que la situación no es como la que cuenta ese conductor. "No tiene ni idea y se lo dice ino que nones de Sevilla: igual carta tiene Becerrita que Inchausti o Casa Ricardo o La Isla o Casablanca o Bodeguita Antonio Romero o Cañabota... Qué gente más pesada. Al final, lo que de verdad quieren, es poder viajar solamente ellos", apunta uno.
"Otro -Me han contado que-…y lo tomamos como dogma de fe. Pues no todos los restaurantes del centro de Sevilla tiene la misma carta o cocinan 5a gama. Rotundamente Falso", asegura otro.