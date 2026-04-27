Trabaja de camarera en Noruega y cuenta lo que ocurrió con unos chicos que dijeron que pagarían la cuenta al día siguiente: ¿se cae un mito?

Los países nórdicos tienen fama de ser los más avanzados del mundo en cuestiones sociales y de educación. Pero, como en todos, nunca es todo perfecto ni todo el mundo es igual.

El último ejemplo lo ha compaetido en TikTok la usuaria @gaby.zb, que trabaja como camarera en Noruega y que ha explicado lo que le ocurrió con unos clientes que, tras beber más de lo debido, se fueron sin pagar del restaurante.

"Un día la terraza estaba súper llena y vino un grupo de chicos y chicas de 20 años, estuvieron comiendo, bebiendo, se pidieron botellas, copas, un montón de cosas. Cuando se fueron me puse a limpiar la mesa. Viene mi compañera y me dice: 'Gaby, ¿pagaron contigo? Digo no. Dice pues conmigo tampoco. Se fueron sin pagar porque la terraza está fuera y para pagar tienes que pasar dentro", cuenta.

Un 'simpa' que salió muy mal

Pero el 'simpa' les salió fatal: "Para mala suerte de ellos, uno de los chicos se dejó el móvil cargando en el restaurante, así que en algún punto tendrían que volver a por el móvil y ahí les diríamos: 'Oye, falta por pagar esta cuenta'. Era un grupo de seis y una cuenta bastante grande", explica.

Dicho y hecho. La trabajadora explica que el chico del móvil volvió solo y llamó a un compañero: "Pero este segundo estaba un poco más para allá que para acá de todo lo que habían bebido. No sé qué pasó, pero mi jefe me dijo que no pagaron porque como estaban un poco así... que iban a volver mañana. Y yo en plan... ¿les crees? Mi mente decía... es obvio que no. Dice: 'Sí, van a volver, son noruegos, seguro que vuelven".

"La respuesta rápida es que no volvieron"

La usuaria de TikTok dejó la incógnita en el aire y ha provocado tanta curiosidad que finalmente ha tenido que explicar qué pasó: "La respuesta rápida es que no volvieron. La cuenta sigue ahí y lo damos por perdido. La gran mayoría dieron por hecho que volverían porque es otra cultura, otra mentalidad... pero la realidad es que siempre hay gente de todo tipo de todos los países".

"¿Por qué mi jefe se fio? Porque había pasado ya situaciones como esta en la que la gente sí volvió. Hemos tenido varios casos de gente que es honesta y vuelve y no pasa nada. Nunca hay que fiarse al 100% de todo el mundo. Tampoco voy a generalizar, pero hay personas de todo tipo den todo el mundo", insiste.