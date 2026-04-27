La Cadena SER lanza su nueva app: una nueva forma de disfrutar de la radio, más visual, completa y personalizada

La Cadena SER presenta su nueva aplicación móvil, una evolución de su ecosistema digital que reorganiza la manera de acceder a sus contenidos para ofrecer una experiencia de consumo más integrada y completa. En un único espacio, la nueva app de la SER reúne la emisión en directo, los programas a la carta, el catálogo de podcast, una amplia selección de vídeo y la información de actualidad, tanto de su programación nacional como la de su red de emisoras regionales y locales.

La renovación se adapta al cambio en los hábitos de consumo de la información, en los que el directo de la radio convive cada vez más con el audio bajo demanda y los formatos audiovisuales, y especialmente en versión móvil. Con esta actualización, la SER moderniza su propuesta digital para facilitar la navegación entre lo que está ocurriendo en ese momento y lo que el usuario quiere escuchar después.

Más contenido audiovisual y de proximidad

La nueva app ofrece en su portada una mayor selección editorial en formato audiovisual -información, entretenimiento, cultura, deporte o humor- y da mayor visibilidad a los contenidos más relevantes de la antena. A través de vídeos cortos, piezas destacadas del día y carruseles temáticos, la aplicación permite explorar audios y vídeos de forma más dinámica. Además, incorpora el espacio “Descubre” de destacados en vídeo seleccionados por la redacción de la SER que ayudan al usuario a identificar contenidos informativos y de entretenimiento para completar la experiencia de consumo acompañado con un audio. Esta sección apoya la reorganización del catálogo de podcast, que gana visibilidad con nuevos bloques de audio y vídeo pensados para facilitar su localización.

“Queremos que la SER acompañe a sus oyentes en todo momento, en directo con la mejor programación de radio, o bajo demanda, con una oferta muy variada de contenidos, muy pegada a la actualidad. Sí quieres saber más, si buscas un momento para aprender, disfrutar o reír, la vida pasa cada día por la app de la SER”, afirma Fran Llorente, director Editorial y de Contenidos de Radio y Negocio Audiovisual en la SER.

Respecto al resto de aplicaciones de radio, la red de emisoras locales de la SER se consolida como uno de los principales valores diferenciales. La aplicación permite seleccionar cualquiera de las emisoras de la amplia red de la SER para que el oyente, esté donde esté, pueda escuchar los contenidos de proximidad personal más afines y elegir la emisora que quieras en cualquier momento.

La personalización del directo y los contenidos bajo demanda

Con la actualización de la app, disponible para dispositivos iOS y Android, es posible gestionar el directo de las distintas emisiones simultáneas de la programación de la SER y de su oferta alternativa digital. Cuando hay varias señales activas, el reproductor se despliega automáticamente al acceder a la aplicación para mostrar los directos disponibles en ese momento y facilitar el cambio entre ellos. También aparecerán en la portada de la aplicación en formato carrusel.

En cuanto a las novedades para la escucha bajo demanda, destaca la posibilidad de retomar los audios que han quedado pendientes de finalizar, facilitando a los usuarios registrados una escucha continua y sin interrupciones. La aplicación mejora así su experiencia, que cuenta con funcionalidades como la creación de playlists, la descarga de contenidos para escuchar sin conexión, el seguimiento de programas y podcast o la posibilidad de mantener el punto exacto de reproducción.

Para Pablo Delgado, director de Tecnología y Data de PRISA, “la prioridad clara ha sido que los oyentes puedan disfrutar de sus contenidos favoritos en cualquier lugar y en la manera que mejor se adapte a sus necesidades en cada momento. La nueva app no solo aporta nuevos formatos de audio y de video, sino que sigue ofreciendo la mejor experiencia de radio en directo”.