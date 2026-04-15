Roberto Brasero da por inaugurada, "ahora sí", la primavera: "Cuenta atrás para el despegue"

El tiempo cambia con la llegada de la primavera, que trae las altas temperaturas de vuelta. Roberto Brasero, el "hombre" del tiempo de Antena 3 Noticias, se despide definitivamente del abrigo porque "ahora sí" se acabó el frío.

"Cuenta atrás para el tiempo y para el despegue de la primavera. Ya la tenemos aquí", afirma el periodista en referencia a la primavera. Brasero informa en un video de la subida de las temperaturas, que se irá produciendo a medida que avance la semana, alcanzando su pico el sábado y el domingo.

"Hasta ahora teníamos ese aire más fresquito, pero mira, a partir de mañana suben un poco más, el jueves seguimos sumando y ya estamos hablando de un día cálido", asegura Brasero.

El viernes, explica, llegará el buen tiempo incluso al noroeste. "La semana que viene, temperaturas cálidas; ahora sí. El calor viene para quedarse", asegura el presentador de El tiempo en Antena 3 Noticias.

Ya llegó la primavera

La Aemet asegura el tiempo anticiclónico durante el resto de la semana. Es decir, apenas se registrarán lluvias (sólo en el cuadrante norte podrían haber algunos chubascos aislados) y el calor se apoderará de gran parte del país.

La jornada del viernes será clave esta semana, pues el incremento de temperaturas se notará especialmente. Las máximas alcanzarán los 30ºC en provincias como Jaén y Zaragoza, mientras que Cádiz, Toledo o Cáceres se quedarán muy cerca de este registro.

Las altas temperaturas se mantendrán durante la jornada del sábado, con calor en toda la península, ampliándose también a la jornada del domingo. Será, por tanto, una semana de cielos despejados y donde la manga corta llega para quedarse.

Según la Aemet, esta primavera podría tener temperaturas más altas para lo que es habitual en esta época del año. Todo parece indicar que esta previsión se está cumpliendo, aunque todavía podría haber algunos episodios antes del verano.