Trump cumple su amenaza: EEUU vuelve a atacar a Irán

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la cumbre de la Alianza en Ankara, el 8 de julio de 2026

Nuevo ataque de EEUU contra Irán. La ofensiva se produce en pleno repunte de las tensiones en el estrecho de Ormuz y horas después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, amenazara con nuevas acciones desde la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, capital de Turquía.

Desde el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) han informado de que "por orden del Comandante en Jefe, las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán con el objetivo de seguir reduciendo su capacidad para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz".

La entidad castrense estadounidense ha justificado el ataque citando "las recientes agresiones injustificadas contra buques mercantes y sus tripulaciones civiles" por parte de Irán, en plena disputa por la gestión del paso de Ormuz, e incidiendo en que esas embarcaciones "navegaban libremente por esta vía marítima internacional de importancia estratégica".