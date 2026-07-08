Las olas de calor y la inteligencia artificial, dos fenómenos aparentemente inconexos, están disparando el mismo negocio: la industria del frío

Las olas de calor y la expansión de la inteligencia artificial (IA) son dos fenómenos que, a priori, no tienen nada que ver uno con el otro. Sin embargo, sí que tienen algo en común, ambos provocan que la demanda de refrigeración se incremente exponencialmente.

Por ese motivo, tanto el histórico calor que ha hecho acto de presencia en Europa Central en las últimas semanas como el auge de los centros de datos están haciendo que el negocio de la industria del frío se dispare.

Tal y como informa Cinco Días, la construcción masiva de la infraestructura física necesaria para el desarrollo de la IA y, ahora, el aumento de las temperaturas que están experimentando zonas del viejo continente en las que el calor extremo no era habitual han hecho que los inversores identifiquen al sector de la refrigeración como una oportunidad de mercado con gran potencial.

En ese sentido, Goldman Sachs ya ha identificado a un total de 42 empresas internacionales que se encuentran en una buena posición para sacar provecho de la subida de la demanda de sistemas de refrigeración que se va a producir (y ya se está produciendo) con motivo de la llegada del calor extremo a nuevas partes de Europa y de la expansión de los centros de datos a nivel mundial.

De hecho, en lo que llevamos de año, las acciones de las empresas de climatización se han revalorizado aproximadamente un 30%. Un buen ejemplo de ello es la multinacional estadounidense Carrier Global, cuyos títulos se han incrementado un 32,6% durante 2026.

La compañía, en su última presentación de resultados, anunció que el crecimiento de la demanda de sistemas de refrigeración como consecuencia de la instalación de centros de datos se ha traducido en una subida del 500% en la demanda de los pedidos relacionados con esas infraestructuras necesarias para la IA.