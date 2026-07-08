El primer discurso de la infanta Sofía: un olvido a Leonor, una referencia cinematográfica y una mención que tiene como 'culpable' a Letizia

La infanta Sofía en su primer discurso en la entrega de la primera edición de las ayudas 'Docentes Referentes

Se ha hecho esperar, al menos si lo comparamos con la precocidad de la princesa Leonor, que habla en público desde los 12 años, pero por fin ha llegado el momento de la infanta Sofía. A sus 19 años y después de dos actos oficiales en solitario en los que no pronunció discurso alguno, la hija menor de Felipe VI por fin ha hablado con motivo de la entrega de la primera edición de las ayudas 'Docentes Referentes' de la Fundación Ibercaja.

La expectación era grande. En su debut en solitario en diciembre de 2024 en la entrega de los premios Objetivo Patrimonio. Concurso de Fotografía Infanta Sofía, organizados por Patrimonio Nacional, no dijo nada. Tampoco hubo declaraciones, más allá de ciertos comentarios, cuando en enero de 2026 visitó las nuevas instalaciones de Fundación ONCE del Perro Guía en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Así que a la tercera ha sido la vencida y por fin hemos escuchado ampliamente la voz de Sofía.

La infanta Sofía saludando a los ganadores de las ayudas Docentes Referentes en su primera edición GTRES

Antes de eso, hubo otras dos ocasiones en las que sí escuchamos su voz. El 23 de abril de 2020, en pleno confinamiento, participó en la lectura virtual de El Quijote junto a la princesa Leonor, con la que además grabó un mensaje de agradecimiento a quienes luchaban contra la pandemia que se emitió ese mismo día.

Cuatro años más tarde, conquistó por su soltura cuando las dos hermanas sorprendieron a su padre en pleno almuerzo por el décimo aniversario de reinado de Felipe VI. Todo muy bien, pero faltaba el discurso que ha llegado este 8 de julio de 2026 en Zaragoza.

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía a su llegada a la entrega de las primeras ayudas Docentes Referentes Ramón Comet | Europa Press | Getty Images

Como presidenta de honor de la citada iniciativa de la Fundación Ibercaja, la infanta ha querido implicarse. Por ello, horas antes de la entrega, se desplazó al Monasterio de Cogullada para participar en una serie de talleres.

Primero lo hizo sola, en los jardines, y después, ya en el interior, con la princesa Leonor. Como Sofía siempre le acompaña, ella quiso hacer lo mismo apareciendo por sorpresa y así conocer junto a su hermana en qué consiste 'Docentes Referentes' y a los ganadores y finalistas.

La princesa Leonor, los reyes Felipe y Letizia y la infanta Sofía en la primera edición de las ayudas Docentes Referentes Chema Clares

Horas más tarde, y en ese mismo escenario, la infanta Sofía se enfrentó a su primer discurso en público. Lo hizo ante un pabellón lleno de testigos de su gran momento, entre los que estaban sus padres y su hermana. Porque aunque no estaba agendado, los reyes Felipe y Letizia viajaron también a Zaragoza para apoyar a su hija pequeña en este debut tan importante para ella como miembro de la familia real.

Así, los cuatro estuvieron sentados en primera fila. Pero si lo habitual es que ella se quede sentada y escuche, esta vez han sido sus padres y su hermana los que han acudido como oyentes, dejando todo el protagonismo a quien le toca esta vez: a la infanta Sofía.

La infanta Sofía con un traje de chaqueta blanco en la primera edición de ayudas Docentes Referentes Ramón Comet | Europa Press | Getty Images

Su turno se hizo esperar. Antes fue el del presidente de la Fundación Ibercaja, Amado Franco, que expresó su agradecimiento a la infanta Sofía por su apoyo a esta iniciativa que tiene vocación de continuidad y a los reyes y Leonor por estar presentes. Después salieron al escenario los cinco ganadores de 'Docentes Referentes', que fueron presentados en un vídeo.

El discurso completo de la infanta Sofía

Seguidamente, la infanta Sofía, vestida con un traje de chaqueta blanco, uno de los colores por los que suele apostar, entregó los galardones a los cinco ganadores. Después de hacerlo, se acercó al estrado para comenzar un discurso que se prolongó durante unos seis minutos y en el que se notó la mano de la reina. Se equivocó poco, hizo pausas, mostró una buena dicción y que si bien parece que tiene talento para hablar en público, es evidente que se ha preparado con la mejor maestra que puede tener: su madre.

Eso sí, Sofía empezó con un pequeño olvido en su discurso al pronunciar: "Majestades, autoridades, queridos docentes". Es decir, no se acordó de su hermana Leonor, que es Alteza Real. Nada grave, seguro que la princesa se lo perdona.

"Conocí a Baktay cuando ella tenía seis años y yo ocho. Fue en esas tardes de domingo y de peli en casa y nunca se me quitó de la cabeza esta escena. Baktay cogió unos huevos a escondidas para cambiarlos por un cuaderno medio roto en un mercado polvoriento. Y encima no le llegaba el trueque para añadir un lápiz. Esa niña pequeña se enfrentaba a todo un universo que le negaba el derecho a aprender, al conocimiento", señaló Sofía, que quiso incluir esta referencia al cine, una de las grandes pasiones de Letizia y que han heredado sus hijas,

"La película a la que me refiero se titula Buda explotó por vergüenza. Aquella niña afgana que peleaba contra todo y todos por querer que le enseñaran. Yo, claro, no tenía entonces ni idea de lo que sucedía, y sucede, en aquel país. Baktay me hizo ir, no os riais, con ánimos renovados cada mañana a mi clase de 3º de Primaria", añadió.

"Baktay ('Buda explotó por vergüenza') me hizo ir, no os riais, con ánimos renovados cada mañana a mi clase de 3º de Primaria"

"Estamos aquí hoy porque nos importa la educación, y quiero deciros que cuando me he puesto a leer, leer y leer sobre lo que significa la educación, con todas sus derivadas, he comprendido lo inabarcable que es, y la enorme complejidad que contiene", continuó Sofía, que destacó el trabajo de la fundación Ibercaja para ayudar a que "los docentes españoles sigan, sigáis, contribuyendo de manera decisiva al desarrollo y al progreso de nuestra sociedad a través de la educación".

"Nadie elige enseñar por dinero o por reconocimiento, lo sabéis bien vosotros. Y todos, también los más jóvenes, somos conscientes de que hay problemas: acoso escolar, pérdida de la autoridad, retribuciones cuestionadas, abandono escolar, ratios en las aulas, alumnado con necesidades especiales, burocracia excesiva, financiación, inclusión educativa...", expresó la hija de Felipe VI.

La infanta Sofía, muy satisfecha tras su primer discurso en un acto oficial GTRES

Fue entonces cuando se notó todavía más el apoyo de su madre. Fue cuando mencionó a Carlos López Otín, de quien Letizia es una ferviente admiradora, y que de hecho es una de las seis personas que recibieron un título del rey en su 11º aniversario de reinado.

"Conviene recordar esas tres palabras que el profesor de esta tierra Carlos López Otín atribuye al arte de educar, que va además, más allá de la tarea de enseñar: respeto, curiosidad y compromiso. Porque hablar de educación, del sistema educativo, es demasiado amplio, concierne a demasiadas cosas. Por eso, en cada centro, en cada escuela, hay un docente a menudo agotado, que pese a las dificultades, sigue tratando de llegar a nuestro corazón y a nuestra cabeza. Uno a uno, alumno a alumno".

"En cada escuela hay un docente a menudo agotado, que pese a las dificultades, sigue tratando de llegar a nuestro corazón y a nuestra cabeza"

"En cada clase, urbana, rural, con profes recién graduados, con veteranos, con coles con titularidades diferentes, públicos, concertados, privados... En cada escuela hay un docente que defiende ese tiempo sagrado del aprendizaje, donde con calma, si puede ser, nos ayuda a comprender el mundo y a desarrollar un criterio propio sobre la realidad, a crear nuestra propia mirada esperanzada y entusiasmada", expreso Sofía con aplomo, que a continuación felicitó tanto a los ganadores, como a los accésits.

Comentó también la infanta que no sería ella "quien hable ahora de metodologías variadas y nuevas pedagogías, del debate sobre la inteligencia artificial en la educación, de educar en valores, de los sistemas de evaluación, de la pertinencia de insistir más en habilidades y destrezas, o estructurar los currículos en torno a las humanidades y la filosofía, de la atención, la memoria, la concentración y la capacidad cognitiva. Así dicho, este pequeño inventario es bastante denso".

Felipe VI abraza orgulloso a la infanta Sofía tras su primer discurso en un acto oficial GTRES

Sofía se puso un poco más personal cuando manifestó que "a mí me parece que la profesión del docente es de un valor y una relevancia que van más allá de lo estratégico, y que entra en lo esencial. Y más allá de modas pedagógicas, o de coyunturas y necesidades del mercado. Más allá de si los alumnos prestamos más atención a un reel de no sé quién que a una explicación en clase, más allá del ruido, real o inventado, hay un día en nuestra clase, en nuestra infancia, que nunca se olvida".

"Un día en el que, cuando aún seguimos teniendo capacidad de asombro, una profesora o un profesor, nos dice algo que se queda aquí dentro -se lleva la mano al corazón-, enganchado para siempre. Puede ser: 'tú eres inteligente', '¿has leído este libro?', '¿has pensado en qué?' o incluso '¿te has hecho la pregunta adecuada?'. O puede ser también una conversación en apariencia sencilla, pero bien argumentada, sin interrupciones, con ese cuidado por el tiempo lento del proceso de aprender a querer aprender", dijo además.

"A mí me parece que la profesión del docente es de un valor y una relevancia que van más allá de lo estratégico, de modas pedagógicas, o de coyunturas y necesidades del mercado"

"Muchos pensamos que la vuestra es una de las mejores profesiones del mundo, que debería valorarse mucho más, que comporta una gran responsabilidad, que siembra hoy, con esperanza, y por eso merece respeto, recursos y todo el reconocimiento", finalizó la infanta Sofía, que agradeció "que me hayáis acogido para que mi primera intervención en público forme parte de este recorrido", ha finalizado la infanta Sofía, que se ha llevado un largo aplauso de los presentes y la felicitación de sus padres y su hermana mayor.

Los cinco ganadores y sus proyectos

Esta primera edición de ayudas Docentes Referentes ha premiado cinco proyectos innovadores que contribuyen a la mejora de la educación en España y a la excelencia educativa.

La infanta Sofía con los ganadores de la primera edición de las ayudas Docentes Referentes Ramón Comet | Europa Press | Getty Images

En su primera edición se ha galardonado a Cristian Ruiz Reinales (Zaragoza), en Liderazgo Educativo por 'Competencia digital humana'; a Belén María Mesas Sánchez (Baza, Granada), en Sostenibilidad en Educación por su proyecto 'Salvemos el Humedal del Baico y TransFilabres-Baza'; así como a Clement Córdoba Vila (Cullera, Valencia), en Educación Inclusiva por Inclusión Multicapa en FP Básica.

También han sido distinguido como Docentes Referentes a Mercedes Carpintero Gómez, (Laguna de Duero, Valladolid), en Investigación Educativa y Transferencia del Conocimiento por 'Cree y Crea en Matemáticas', y Diego Olivar Aldudo, de Valladolid, en Educación Integral para la Salud, que fue designado por su proyecto 'Educación Emocional Aplicada al Aula y la Vida'. Se espera que sean los cinco primeros de muchos, y a su lado estará la infanta Sofía.