Son muchísimos los que en el extranjero han hecho el mismo comentario al ver el gesto de Trump tras la victoria de Alcaraz

El gesto que el presidente de EEUU, Donald Trump, ha hecho tras la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open ante Jannik Sinner ha dado la vuelta al mundo. La cara del magnate, que parecía evidenciar fastidio, está dando muchísimo de qué hablar en medios de comunicación de muchos países.

En las redes sociales tampoco deja de comentarse esa 'pillada' de las cámaras a Trump. Y numerosos usuarios de Estados Unidos y de otros lugares del mundo están haciendo un comentario muy similar.

"Que alguien le diga a Trump que Alcaraz no es mexicano", es lo que ha señalado en X el usuario @HoopsMavenHM, pero no ha sido ni mucho menos el único en apuntar en esa dirección.

"Trump está visiblemente molesto porque cree que Carlos Alcaraz es mexicano, y que casualmente le dio una paliza a un blanco. ¡Qué imbécil! Seguro que piensa que España no es parte de Europa, sino de Sudamérica", ha agregado el usuario @kawheasel.

"Para Trump y la mayoría de los ciudadanos estadounidenses, cualquiera que hable español o tenga un apellido español, es mexicano", ha insistido otra persona en la misma red social.

"La foto de Trump al final del Abierto de Estados Unidos fue reveladora: parecía realmente decepcionado por la victoria de Alcaraz. Dudo que le importe el tenis, así que la única razón lógica es que ve a Sinner más 'blanco' que un español como Alcaraz, quien, en su opinión, bien podría ser mexicano", ha resumido el usuario @timjacobwise.

Precisamente unas palabras de Alcaraz sobre Trump antes de la final han traído también mucha cola. Uno de los periodistas le ha preguntado al jugador en una rueda de prensa qué opina sobre la presencia del mandatario republicano en la final del torneo, algo a lo que Alcaraz ha respondido afirmando que intentará "no pensar ello", aunque ha puntualizado que "es fantástico" para el deporte que el líder estadounidense esté ahí en esa fecha.

"Intentaré no pensar en ello. No quiero ponerme nervioso. Es fantástico para el tenis que el presidente de Estados Unidos esté en la final", respondió de forma tajante