El motivo por el que la camiseta de la 2ª equipación de la selección española es de color blanco roto: tiene que ver con la literatura

Comienza la cuenta atrás para la esperada final del Mundial 2026, en la que se enfrentarán la selección argentina y la española. La expectación es enorme y, si todo sale como hasta ahora, España podría proclamarse campeona 16 años después de conseguir su primera estrella, la cual llevan actualmente con orgullo los jugadores españoles en su camiseta.

Una camiseta que, por cierto, en este torneo ha sido blanca en la 2.ª equipación y que ha conseguido cautivar a todos los fans. De hecho, las búsquedas de esta prenda han aumentado un 900%, según recogen cifras de Google Trends.

A pesar de su popularidad, pocos conocen la historia detrás de esta camiseta y el motivo detrás de la elección de su color, blanco roto. Pues bien, según ha explicado el director de Adidas, Mateo Kossman, durante una entrevista concedida a 'El Larguero', de la 'Cadena SER', todo tiene que ver con la literatura, más concretamente con los libros de los siglos XVII y XVIII.

"La idea era jugar con elementos de la cultura española y, en este caso, centrarnos en la lengua", explica el diseñador, quien insiste en que la historia detrás de esta camiseta —la cual presenta tonos beige, amarillo, blanco y granate— no es otra que la lengua castellana y la literatura del Siglo de Oro.

"Nos inspiramos en la encuadernación de los libros y trasladamos esos detalles al diseño mediante una técnica de tejido que crea zonas con un ligero brillo y otras con un acabado más mate. Es una camiseta muy elegante, con una base en color blanco roto (off-white) y detalles en rojo oscuro y dorado. Es un diseño que luce bien tanto de lejos como de cerca, con una gran riqueza de detalles", agrega Kossman, quien es una de las mentes creativas detrás del diseño de la prenda.