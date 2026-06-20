Adidas confirma el insólito problema del Mundial que ha afectado hasta a Donald Trump: "Se ha agotado la disponibilidad de la letra V"

Adidas, la marca oficial de la selección alemana de fútbol está teniendo problemas este Mundial 2026, que se está celebra en México, Estados Unidos y Canadá. A la hora de fabricar las camisetas, la firma no puede imprimir la letra V: se ha agotado. Por ello, los aficionados no pueden hacerse con camisetas de sus jugadores favoritos, como Kai Havertz, Alexander Pavlovic y Deniz Undav

"Debido a la alta demanda de camisetas personalizadas con los nombres de los jugadores Undav, Havertz y Pavlović, se produjo una escasez temporal de la letra 'V”, explicó un portavoz de la marca en unas declaraciones recogidas por Mopo. "En colaboración con nuestro socio 11teamsports, pudimos solucionar rápidamente este problema, por lo que las camisetas personalizadas con la letra 'V' pronto estarán disponibles para su compra online", avisa.

La venta de camisetas durante los grandes torneos de fútbol representa un negocio lucrativo para los fabricantes de artículos deportivos. Adidas, que viste a 14 de las 48 selecciones participantes en la Copa del Mundo, ha reportado ventas directamente relacionadas con el torneo en Estados Unidos, México y Canadá por valor de mil millones de euros. No obstante, la compañía no ha revelado qué porcentaje de esos ingresos provino de la venta de camisetas.

Alemania le regala una camiseta defectuosa a Donald Trump

Este defecto en la fabricación de las camisetas de la selección alemana de fútbol ha afectado hasta Donald Trump. El canciller del país, Friedrich Merz, obsequió al presidente estadounidense con una camiseta personalizada de su selección durante la cumbre del G7 en Francia y como regalo tardío por su 80 cumpleaños. La camiseta luce el nombre "Trump" y el número 47 en la espalda, en alusión a que es el 47º presidente de los Estados Unidos.

Footy Headlines ha realizado un examen "detenido" de la camiseta que revela "imprecisiones evidentes". "Las letras y los números utilizan una fuente incorrecta que no coincide con la tipografía oficial de Adidas utilizada por la selección nacional", aseguran los investigadores del medio de comunicación. El logotipo de la DFB (una de las copas más populares del país) está claramente ausente en la parte inferior de los números, y el número frontal más pequeño falta por completo.

Sin embargo, más allá de los fallos de impresión, el periódico cree que estas discrepancias se deban a las restricciones de venta al por menor. La tienda online de Adidas no permite inscribir ni nombres ni números personalizados, solo ofrece selecciones oficiales predefinidas para los jugadores,