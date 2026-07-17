La aplaudida reflexión de un argentino que vive en España al cántico "el que no salte es español" que se oyó en Madrid: "El español es el que te da trabajo"

Aficionados celebran el triunfo de Argentina frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial de la FIFA 2026 este miércoles. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Un argentino que vive en España ha publicado un vídeo en TikTok donde habla de los cánticos que dejaron algunos de sus compatriotas en ciudades como Málaga, Madrid o Barcelona tras ganar en semifinales de la Copa del Mundo a Inglaterra.

Ese día ya se sabía que iba a ser la Selección Española de Luis de la Fuente el rival de Argentina en la final del Mundial, por lo que muchos de ellos cantaron en ciudades de la geografía española "el que no salte es español" como antes hicieron con los ingleses.

También gritaron en plena Plaza Mayor de Madrid "los españoles tienen miedo" un cántico que ve normal pero lo de "el que no salte es español" no le ha gustado nada: "Para qué... el español es el que te da trabajo, el español es el que te abrió las puertas".

Respeto a España

"Una cosa es cantar en contra de Inglaterra, una cosa es cantar en contra de otros países pero otra es cantar sobre el país que te da de comer, es el país que viniste a buscar evolucionar, porque no creo que ningún argentino le hayan obligado a salir de Argentina", ha añadido.

Ha puesto de manifiesto que muchos argentinos han venido a España a tener un futuro mejor y a ganarse la vida: "Me parece que lo de el español tiene miedo, sí, hasta ahí la picaresca, pero el que no sale es español o ya directamente decir puteadas en la Plaza Mayor no me parece para nada correcto".

También ha mencionado que, por lo general, cuando vives en España tienes un jefe español, un grupo de amigos de españoles y gracias a la hospitalidad de los que viven aquí te sientes como en casa "porque el español suele ser cálido".

"Después nos quejamos de otras nacionalidades cuando salen y comenten atrocidades en las ciudades. No seamos como el resto. Para aprender hay que ser mejores. A los españoles el respeto y el cariño, que gane el mejor el domingo, pero no todos los argentinos pensamos de la misma manera", ha sentenciado.