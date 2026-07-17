Un magistrado emérito del Tribunal Supremo responde tajante si hay causa en el juicio de Begoña Gómez o no: "Veamos las fechas"

La Audiencia Provincial de Madrid confirmó este jueves que Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sentará en el banquillo ante un jurado popular, tal y como reclamaba el juez Peinado, por delitos de malversación y tráfico de influencias. No lo hará, sin embargo, por delitos de corrupción en los negocios ni por apropiación indebida, delitos que los magistrados han decidido revocar al no apreciar indicios suficientes.

Tampoco deberá seguir acatando las medidas cautelares impuestas por Peinado, a quien los magistrados han querido corregir. De esta forma, Gómez, a quien se le ha devuelto el pasaporte, no deberá cumplir la obligación de comparecer cada quince días ni se le prohibirá salir del país, al no apreciar "riesgo de fuga".

La decisión de la Audiencia Provincial ha sido bastante comentada y analizada por expertos del sector judicial, como es el caso del magistrado emérito del Tribunal Supremo (TS) José Antonio Martín Pallín, quien considera que no hay ninguna causa para el juicio de Begoña Gómez. "Para mí, en absoluto", ha señalado en el programa 'La noche en 24 horas', con Xabier Fortes.

Según ha defendido el reputado jurista español, una de las claves en torno a este caso es el orden cronológico en el que han ido ocurriendo las diferentes causas que giran en torno al núcleo de Pedro Sánchez.

"Esta señora se ha dedicado durante cuatro años, sin que nadie haya dicho nada, hasta que alguien dijo que 'el que puede hacer que haga'... Veamos las fechas: 24 de octubre de 2024. Y por tanto, ahí empieza todo, como también la fecha del hermano de Pedro Sánchez", ha agregado tajante, antes de recordar que algunos de los delitos que se le achacaban finalmente se le han retirado, como el de apropiación indebida.

"Hay un aspecto que ha eliminado: la apropiación indebida, porque es que el auto del señor Peinado le dice a la Complutense que 'cómo es que no se han personado...' Por favor, persónense ustedes, que son perjudicados. Y claro, la audiencia acaba de decir que parece perjuicio y que quitamos el delito de la propiedad indebida", ha sentenciado en su intervención el magistrado emérito.