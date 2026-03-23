El nombre de una cervecería de un pueblo de Murcia es digno de entrar en premios de mayor originalidad: "Poesía visual"

Uno de los principales reclamos por parte de un negocio a la hora de atraer a la clientela es la imagen de marca. Tener una buena presencia y que entre a la vista desde el primer momento es importante, pero también lo es un nombre que sea llamativo, original y, si es posible, tenga relación con el sector al que está destinado ese comercio.

En redes sociales, gracias a algunas cuentas más especializadas en recoger y difundir nombres vistosos y a usuarios que los difunden cuando se los encuentran, se pueden ver auténticas maravillas.

Daneil Doménech, un periodista murciano, ha mostrado el nombre de un bar que hay en el municipio de Monteagudo, en la región de Murcia. "Visto en Monteagudo. Poesía visual", ha afirmado el comunicador.

Además, se puede ver una imagen del local en cuestión, que se llama "Cervecería Nothingan Prisa", que es un perfecto juego de palabras entre el equipo de fútbol inglés Nottingham Forest y la frase "no tengas prisa".

El tuit de Doménech se ha hecho viral en la red social de X con más de 20.000 reproducciones y 400 me gusta. En las respuestas se puede ver la contestación de otro tuitero, @fernandez_93179, como no es el único bar que se llama así, ya que ha enseñado que en Úbeda (Jaén) hay uno con el mismo nombre.

Otros nombres graciosos

Este no es el primer nombre de un comercio que tiene un gran repercusión en X. Por ejemplo, hace unos meses fue el tuitero conocido como @paleriquia el que publicó la imagen de un local de la localidad albaceteña de Liétor, que cuenta con algo menos de 1.100 habitantes.

"Bar Bonico del Tó. Liétor, Sierra del Segura", escribió, mostrando la fachada del local en la que aparece el propio nombre junto a un letrero de la cerveza murciana Estrella Levante.