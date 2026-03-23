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El nombre de una cervecería de un pueblo de Murcia es digno de entrar en premios de mayor originalidad: "Poesía visual"
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El nombre de una cervecería de un pueblo de Murcia es digno de entrar en premios de mayor originalidad: "Poesía visual"

Lo ha mostrado el periodista Daneil Doménech.

Alfredo Pascual
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Montaje de una calle con bares y el tuit de Danel Doménech.
Montaje de una calle con bares y el tuit de Danel Doménech.Getty Images / Twitter

Uno de los principales reclamos por parte de un negocio a la hora de atraer a la clientela es la imagen de marca. Tener una buena presencia y que entre a la vista desde el primer momento es importante, pero también lo es un nombre que sea llamativo, original y, si es posible, tenga relación con el sector al que está destinado ese comercio.

En redes sociales, gracias a algunas cuentas más especializadas en recoger y difundir nombres vistosos y a usuarios que los difunden cuando se los encuentran, se pueden ver auténticas maravillas.

Daneil Doménech, un periodista murciano, ha mostrado el nombre de un bar que hay en el municipio de Monteagudo, en la región de Murcia. "Visto en Monteagudo. Poesía visual", ha afirmado el comunicador.

Además, se puede ver una imagen del local en cuestión, que se llama "Cervecería Nothingan Prisa", que es un perfecto juego de palabras entre el equipo de fútbol inglés Nottingham Forest y la frase "no tengas prisa". 

El tuit de Doménech se ha hecho viral en la red social de X con más de 20.000 reproducciones y 400 me gusta. En las respuestas se puede ver la contestación de otro tuitero, @fernandez_93179, como no es el único bar que se llama así, ya que ha enseñado que en Úbeda (Jaén) hay uno con el mismo nombre.

Otros nombres graciosos

Este no es el primer nombre de un comercio que tiene un gran repercusión en X. Por ejemplo, hace unos meses fue el tuitero conocido como @paleriquia el que publicó la imagen de un local de la localidad albaceteña de Liétor, que cuenta con algo menos de 1.100 habitantes. 

"Bar Bonico del Tó. Liétor, Sierra del Segura", escribió, mostrando la fachada del local en la que aparece el propio nombre junto a un letrero de la cerveza murciana Estrella Levante.

Alfredo Pascual
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Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

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