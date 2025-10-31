Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
'Francamente, era hora': el Gobierno comunica a la Fundación Franco que abre el proceso de extinción
Tras haber determinado que la organización dedicada a exaltar a un dictador realiza  apología del franquismo, humilla a las víctimas y no persigue fines de interés general. Con todo, la decisión final aún queda en manos de la justicia.

Antón Parada
Imagen de archivo del dictador Francisco Franco.James McAnally/Graphic House/Archive Photos/Getty Images

Francamente, ya era hora. Después de los trámites correspondientes realizados a lo largo de más de un año -y de un largo camino con pasos iniciados en la anterior legislatura-, el Gobierno ha comunicado este viernes a la Fundación Francisco Franco que ya se ha abierto el proceso para pedir su extinción. El Ejecutivo lo hace, después de las tareas correspondientes para concluir que este organismo que ensalza al dictador español está cometiendo apología del franquismo, al mismo tiempo que humilla a las víctimas y además carece de una motivación positiva para la sociedad, ya que no persigue fines de interés general.

Tras este largo proceso, todavía queda camino por recorrer, pues la decisión final recaerá en manos de la justicia. De una forma u otra, hoy se ha firmado la sentencia de muerte de la Fundación Francisco Franco, pero todavía tendrá 'derecho a juicio justo', cuestión que no tuvieron muchos gracias a la figura que ensalzan. Este comienzo del trámite se ha rubricado en 2025, 50 años después de que el dictador muriese en cama sin rendir cuenta alguna por sus crímenes y represión fascista. 

Cabe recordar que fue el año pasado, en el mes de junio, cuando el Ministerio de Cultura emprendió los trabajos de recopilación de información y documentación, puesto que es competencia de la cartera del ministro Ernest Urtasun el Protectorado Estatal de Fundaciones. Previamente, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a cargo de Ángel Víctor Torres, ya había venido iniciando los trámites previos, estando en coordinación con Cultura.

Un largo y minucioso proceso burocrático: ¿y ahora qué?

Esa recopilación de información comprendió también la solicitud de dos informes, uno al registro de fundaciones y otro a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Con esos documentos listos, lo que ha hecho Cultura hoy se corresponde con darle el aviso formal a la Fundación Francisco Franco de que se inicia el proceso para ponerle fin, pero a través de una resolución que recopila todos los argumentos por los que se llega a este extremo.

De esta forma, y expuestos los argumentos anteriores, esta resolución que consta de 37 página desgrana el informe de mayo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ya que el caso del registro de fundaciones comunicaron que no tenían competencia para abordar una extinción. El informe de la Secretaría de Estado lo conforman a su vez otros tres informes. 

El primero se trata de uno de la Abogacía General del Estado, pero también cuenta con  de un catedrático de Derecho Constitucional y la recopilación de diversos testimonios de víctimas del franquismo. Un análisis sobre la presencia en los medios de comunicación de la fundación a extinguir completa esa documentación e investigación.

