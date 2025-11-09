El periódico más leído de Argentina habla en estos términos del encuentro entre Rafa Nadal y Milei

El periódico más leído de Argentina, el diario Clarín, con sede en Buenos Aires, fundado en el año 1945 por Roberto Noble y que logró en mayo de 2019 el récord de audiencia en medios digitales en el país, con 19.564.000 usuarios únicos, ha analizado el comentado encuentro entre el extenista español Rafa Nadal y el presidente de Argentina, Javier Milei.

El exdeportista de Manacor tuvo un breve intercambio de palabras junto al mandatario argentino en una sala durante su visita al American Business Forum, celebrado en Miami. Evento en el que también participaron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o el futbolista Lionel Messi, entre otros.

La leyenda del tenis, segundo tenista masculino con mayor número de títulos de Grand Slam, sólo superado por el serbio Novak Djokovic, quiso saludar a Milei y acudió junto a otros rostros conocidos.

"La puerta de una pequeña sala se abrió y por allí entró el extenista Rafael Nadal. El ex número 1 del mundo saludaba, mientras caminaba hacia él, al presidente Javier Milei", ha contado Clarín.

El diario argentino ha recogido el "no te la puedo creer" del mandatario al ver a Nadal, antes de mantener "un breve encuentro que mantuvo con el mallorquín, el también tenista español Carlos Moyá (también fue número uno) y el argentino David Nalbandian".

"Ignacio González Castro, (organizador del evento) fanático del tenis, fue quien se encargó de entrevistar a Nadal, que tuvo su propia aparición en el foro. Fue él quien ofició de enlace y moderador, al principio, en la improvisada reunión en los camarines", ha detallado.

"Pero las miradas se centraron en el intercambio entre Nadal y Milei. El court central era de ellos", ha señalado el citado medio, antes de destacar la frase del presidente argentino: "¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? ¡Qué honor!".

Desde Clarín han llegado a asegurar que González Castro bromeó con los extenistas y soltó la frase "estamos para hacer un dobles". "Sólo miraría. Sólo admiraría", apuntó Javier Milei. Algo a lo que Nalbandian replicó con un "cada uno en lo que sabe". "Hago otras cosas", destacó el presidente argentino.

"Antes de encarar hacia los pasillos y salir a la cancha, no faltaron las fotos con los pulgares arriba del presidente y otro cordial saludo, esta vez de despedida con Nadal, que esta vez, despidió con un beso a la secretaria general de la Presidencia", ha cerrado el citado medio.