Rafa Nadal se encuentra con Milei y lo que hace el presidente argentino da la vuelta al mundo

Tuit de Santiago Oria donde se puede ver el encuentro entre Rafa Nadal y el presidente de Argentina, Javier Milei

El extenista Rafa Nadal y el presidente de Argentina, Javier Milei, han tenido un más que llamativo encuentro en el American Business Forum, que se celebra estos días en Miami y donde ha participado también el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el jugador del Inter Miami, Leo Messi y la reciente ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Un miembro del equipo del presidente argentino ha grabado el encuentro entre el deportista español, marqués del Llevant de Mallorca y uno de los más laureados de la historia, segundo tenista masculino con mayor número de títulos de Grand Slam en individuales, con 22, sólo superado por el serbio Novak Djokovic, y el dirigente argentino en una sala habilitada.

El encuentro ha sido muy cordial. "Presidente, qué tal. Un placer", le ha dicho el tenista. "No te puedo creer, ¿qué tal Rafa, cómo estás? Qué honor", ha respondido él. Detrás de Nadal ha aparecido también Carlos Moyá, que se ha presentado tanto a Milei como a su equipo.

Nadal le ha vuelto a preguntar al presidente argentino que cómo está y un asesor de Milei ha dicho que si están para jugar un dobles de tenis, provocando las risas de todos los allí presentes.

Después del saludo, Milei le cuenta a Nadal y al resto de los presentes cómo está la situación política de su país con algunos comentarios sobre la composición del parlamento de Argentina.

Por último se hacen una foto protocolaria y se despiden sin que se vea bien, porque Nadal está de espaldas, qué se dicen. Este vídeo está dando la vuelta al mundo, sobre todo por la efusiva reacción del presidente de Argentina con el deportista español y por el lugar donde se ha desarrollado.

El tenista español, por su parte, estuvo en el evento el jueves junto a Serena Williams y ejecutivos de la talla de Jeff Bezos, dueño de Amazon; Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, y Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente. Cabe destacar que la mayoría de las intervenciones han sido moderadas por el periodista de Fox News Bret Baier.