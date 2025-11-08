Pocos han reaccionado al comentado encuentro entre Rafa Nadal y Milei como el escritor Rafael Narbona

El escritor Rafael Narbona, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid y autor de obras como Miedo de ser dos, El sueño de Ares o El coleccionista de asombros, ha reaccionado como muy pocos lo han hecho a la comentada escena que ha protagonizado Rafa Nadal junto al presidente de Argentina, Javier Milei.

Se trata del saludo que el extenista español tuvo con Milei en un encuentro en el American Business Forum, celebrado en Miami, en el que han participado todo tipo de rostros conocidos, desde el futbolista Lionel Messi hasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Precisamente, ha sido esa escena protagonizada por el histórico deportista español, segundo tenista masculino con mayor número de títulos de Grand Slam, solo por detrás de Novak Djokovic, que se retiró hace un año, la que ha llamado la atención en España.

Nadal se acercó a una sala en la que se encontraba el presidente de Argentina y le saludó de forma cercana. "Presidente, ¿qué tal? Un placer", le dijo el de Manacor al dirigente argentino.

"No te puedo creer. ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo estás? Qué honor", ha reaccionado Milei, momento en el que ha saludado también a Carlos Moyá y al resto de personas que se encontraban en la sala. Algo que aprovecharon para hablar la situación política de Argentina.

Después de hablar durante unos segundos, Nadal no dudó en posar en una foto junto al presidente de Argentina. Al terminar se despidió de él y le dedicó cuatro palabras: "Bueno, a seguir así".

Al ver la escena, el escritor Rafael Narbona ha reaccionado con un duro revés desde la red social X. "RAFA NADAL, UN HÉROE DE PACOTILLA. Qué majo es Rafa Nadal. Hace negocios con Arabia Saudí y confraterniza con Milei", ha expuesto.

"No le mueve tan solo la ambición material, sino también la convicción de que las monarquías absolutas y los gobiernos ultraderechistas son la mejor alternativa para la humanidad. Menudo héroe de pacotilla. El deporte está sobrevalorado. Pegar raquetazos es una habilidad sin ningún valor moral o estético", ha sentenciado en un mensaje que acumula más de 2.000 me gusta.