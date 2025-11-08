Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Pocos han reaccionado al comentado encuentro entre Rafa Nadal y Milei como el escritor Rafael Narbona
"Qué majo es Rafa Nadal".

Sergio Coto
Sergio Coto
Fotomontaje de Rafael Nadal, saludando, y un tuit de Rafael NarbonaGetty Images / X

El escritor Rafael Narbona, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid y autor de obras como Miedo de ser dos, El sueño de Ares o El coleccionista de asombros, ha reaccionado como muy pocos lo han hecho a la comentada escena que ha protagonizado Rafa Nadal junto al presidente de Argentina, Javier Milei.

Se trata del saludo que el extenista español tuvo con Milei en un encuentro en el American Business Forum, celebrado en Miami, en el que han participado todo tipo de rostros conocidos, desde el futbolista Lionel Messi hasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Precisamente, ha sido esa escena protagonizada por el histórico deportista español, segundo tenista masculino con mayor número de títulos de Grand Slam, solo por detrás de Novak Djokovic, que se retiró hace un año, la que ha llamado la atención en España.

Nadal se acercó a una sala en la que se encontraba el presidente de Argentina y le saludó de forma cercana. "Presidente, ¿qué tal? Un placer", le dijo el de Manacor al dirigente argentino.

"No te puedo creer. ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo estás? Qué honor", ha reaccionado Milei, momento en el que ha saludado también a Carlos Moyá y al resto de personas que se encontraban en la sala. Algo que aprovecharon para hablar la situación política de Argentina.

Después de hablar durante unos segundos, Nadal no dudó en posar en una foto junto al presidente de Argentina. Al terminar se despidió de él y le dedicó cuatro palabras: "Bueno, a seguir así".

Al ver la escena, el escritor Rafael Narbona ha reaccionado con un duro revés desde la red social X. "RAFA NADAL, UN HÉROE DE PACOTILLA. Qué majo es Rafa Nadal. Hace negocios con Arabia Saudí y confraterniza con Milei", ha expuesto.

"No le mueve tan solo la ambición material, sino también la convicción de que las monarquías absolutas y los gobiernos ultraderechistas son la mejor alternativa para la humanidad. Menudo héroe de pacotilla. El deporte está sobrevalorado. Pegar raquetazos es una habilidad sin ningún valor moral o estético", ha sentenciado en un mensaje que acumula más de 2.000 me gusta.

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 