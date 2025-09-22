El polémico cartel a la entrada de un bar: "Primera vez que veo una prohibición así"

La hostelería está en el punto de mira, sobre todo después de la pandemia, a cuenta del importante aumento de los precios en algunos bares y restaurantes, sobre todo en las grandes ciudades y lugares de costa.

La cuenta dedicada a la hostelería Soy Camarero ha enseñado la llamativa prohibición que ha encontrado en un bar y ha encendido un llamativo debate en redes sociales acerca de su idoneidad.

"Primera vez que veo una prohibición así en un bar ¿y vosotros?", ha escrito Soy Camarero al ver un cartel en el que se puede leer que está prohibido llevar pantalón corto dentro del restaurante.

Esto ha provocado numerosas reacciones, muchas de ellas contrarias a la prohibición. "Eso me ocurrió en un restaurante no hace mucho. Cuando dice pantalones cortos se refiere a tipo bañadores o cosas así (en las zonas cerca de la playa, normalmente). Si es un pantalón normal/formal no hay tanto problema", ha contado una persona.

Y otro defiende: "Todas estás prohibiciones aparentemente estúpidas el 90% de la veces tienen una historia detrás que piensas "que habrán tenido que aguantar para llegar a tener que poner ese cartel". Pero igual este caso es del 10% de casos que es de manías del dueño".

"No me parece bien, entiendo es sitios sobre todo de playa que no permita ir sin camiseta o con el bañador porque puede estar mojado, pero en pantalón corto...", comenta otra persona.

Pues muy mal una cosa es que vaya sin camiseta por supuesto pero en verano es de tontos", "el los 80 era normal. Salvo que fueras un niño. Comer en pantalón corto, o con sudaderas (axilas al viento) era signo de mala educación" y "Es en el casino, en Burgos. Es una de las normas que tienen los socios" dicen otros comentarios sobre el cartel.