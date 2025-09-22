Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El polémico cartel a la entrada de un bar: "Primera vez que veo una prohibición así"
Virales

Virales

El polémico cartel a la entrada de un bar: "Primera vez que veo una prohibición así"

La gente no entiende mucho el sentido. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Tuit de Soy camareroSoy camarero

La hostelería está en el punto de mira, sobre todo después de la pandemia, a cuenta del importante aumento de los precios en algunos bares y restaurantes, sobre todo en las grandes ciudades y lugares de costa. 

La cuenta dedicada a la hostelería Soy Camarero ha enseñado la llamativa prohibición que ha encontrado en un bar y ha encendido un llamativo debate en redes sociales acerca de su idoneidad. 

"Primera vez que veo una prohibición así en un bar ¿y vosotros?", ha escrito Soy Camarero al ver un cartel en el que se puede leer que está prohibido llevar pantalón corto dentro del restaurante. 

Esto ha provocado numerosas reacciones, muchas de ellas contrarias a la prohibición. "Eso me ocurrió en un restaurante no hace mucho. Cuando dice pantalones cortos se refiere a tipo bañadores o cosas así (en las zonas cerca de la playa, normalmente). Si es un pantalón normal/formal no hay tanto problema", ha contado una persona. 

Y otro defiende: "Todas estás prohibiciones aparentemente estúpidas el 90% de la veces tienen una historia detrás que piensas "que habrán tenido que aguantar para llegar a tener que poner ese cartel". Pero igual este caso es del 10% de casos que es de manías del dueño".

"No me parece bien, entiendo es sitios sobre todo de playa que no permita ir sin camiseta o con el bañador porque puede estar mojado, pero en pantalón corto...", comenta otra persona. 

Pues muy mal una cosa es que vaya sin camiseta por supuesto pero en verano es de tontos", "el los 80 era normal. Salvo que fueras un niño. Comer en pantalón corto, o con sudaderas (axilas al viento) era signo de mala educación" y "Es en el casino, en Burgos. Es una de las normas que tienen los socios" dicen otros comentarios sobre el cartel. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 