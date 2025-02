El polémico cobro que le han hecho en un bar de Madrid corre como la pólvora y es noticia en media España

Alfonso Ortega, conocido en redes como Cocituber, ha vivido una tensa escena en un conocido bar de Madrid ubicado en Ferraz, al lado de la sede del Partido Socialista en la capital.

Después de comer y de probar una importante variedad de la carta le ha llegado la cuenta y ahí se ha percatado de un detalle que no le ha sentado nada bien: le han cobrado por el concepto "servicio de mesa" 3,99 euros, por dos personas, casi 8 euros.

El el vídeo, Cocituber se queja de que se lo han cobrado sin preguntar, igual que le han cobrado un aperitivo que no ha pedido y que pensó que era cortesía de la casa: "Yo tengo reservado y me dices que me vas a cobrar el mantel y que me vas a cobrar un pincho que no he pedido. No lo he pedido, ¿qué hago te lo dejo encima de la mesa?".

Ya fuera del local ha comentado que el hombre le ha dicho que a todo el mundo le avisan: "A nosotros no nos han avisado y no avisan a nadie, qué van a avisar". La cuenta Soy Camarero se ha hecho eco del polémico cobro y son muchos los que están comentando si eso es legal o si se hace.

La respuesta con más interacciones dice: "Disculpa la contundencia pero no se trata de un tema "debatible", la normativa actual ya regula esos aspectos. No se puede cobrar por productos que el cliente no haya pedido. No se puede cobrar por conceptos como mesa, servicio o cubierto".