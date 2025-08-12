El popular cocinero turco Salt Bae define con estos términos a Álvaro Morata 

El delantero español Álvaro Morata se ha despedido este martes del Galatasaray turco con un extenso comunicado en el que ha agradecido a la afición y a la ciudad de Estambul el trato recibido , pero ha criticado con dureza la gestión de la directiva por no cumplir los acuerdos firmados.

"Queridos aficionados del Gala y pueblo de Turquía quiero agradeceros sinceramente el cariño, la calidez y el apoyo que me habéis mostrado. Me habéis hecho sentir bienvenido desde el primer día, y vuestro apoyo ha sido de los más extraordinarios que he experimentado en mi carrera", ha comenzado diciendo el delantero español, que llegó cedido el pasado mes de febrero y que ha marcado siete goles en 16 partidos.

Morata ha asegurado que "lamentablemente" no puede decir lo mismo de su experiencia con el club: "Hubo momentos en los que la palabra dada y el respeto por valores fundamentales no se cumplieron. Hasta el final, los compromisos asumidos no fueron honrados, al punto de que no me quedó otra opción que renunciar a parte de mi salario y a otros derechos contractuales que ya había ganado con mi trabajo (la cifra publicada no es correcta)".

"Para mí, en la vida y en el trabajo hay principios que nunca deben romperse, como el respeto a los derechos de cada persona. No reconocer y compensar lo que se ha ganado me parece inaceptable y contrario a los valores de justicia y profesionalidad en los que creo", ha sentenciado.

Morata ha destacado que sabe que "estos asuntos a menudo no se tratan abiertamente", pero ha añadido que, en su opinión, "es correcto dar a los aficionados la explicación real de lo sucedido".

"Vosotros y la ciudad de Estambul siempre estaréis en mi corazón, y os deseo lo mejor, hoy y siempre. Un agradecimiento especial también para el entrenador y su fantástico cuerpo técnico, estoy seguro de que seguirán escribiendo la historia del Galatasaray", ha rematado agradeciendo a todos sus compañeros y trabajadores con los que ha convivido estos meses.

Su publicación ha recibido multitud de respuestas, pero de todas la que más ha llamado la atención ha sido la del cocinero Nusret Gökçe, conocido popularmente como Salt Bae y propietario de los restaurantes Nusr-Et.

"Türkiye es siempre tu segundo hogar. Eres una persona maravillosa con una clase ejemplar", le ha elogiado el popular cocinero turco.